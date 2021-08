Талибаните завзели още три столици на афганистански провинции

Муджахидините покориха пет провинциални столици в Афганистан от петък в светкавична офанзива, която изглежда е претоварила правителствените сили.

Кундуз, Сар-е-Пул и Талокан на север паднаха в рамките на часове един от друг в неделя, потвърдиха депутати, източниците от силите за сигурност и жители на градовете.

В Кундуз един жител описва града като обгърнат от „пълен хаос“.

#Afganistan: Chaotic scenes have been reported inside #Kunduz, with buildings and shops ablaze. The #Taliban's flag has been seen raised in the city centre. It is one of Afghanistan's largest cities and considered a gateway to its northern provinces.https://t.co/PxtcWURcwZ pic.twitter.com/fdyBzE45UO