Тежки бомбардировки в Газа, Израел влиза до часове в ивицата? (ВИДЕО)

Ивицата Газа е напълно откъсната от външния свят, става ясно и от говорител на Палестинското общество на Червения полумесец. "Хамас" твърди, че ивицата Газа е била атакувана от Израел "от суша, море и въздух".

Групировката "Ислямски джихад" пък пое отговорност за обстрела на Ашкелон и Сдерот. Масирана ракетна атака е имало и срещу столицата Тел Авив.

Another videos of the mass shelling of Tel Aviv by Hamas terrorists pic.twitter.com/fiiooMcpFL — NEXTA (@nexta_tv) October 27, 2023

Израелските военни отново призовават жителите на град Газа да се преместят на юг. Кадри, разпространени от Ройтерс, показват експлозии на границата между Израел и Газа. Израелските военни твърдят, че военновъздушните сили „широко атакуват подземни цели”.

„През последните часове увеличихме атаките в Газа. Военновъздушните сили широко атакуват подземни цели и терористична инфраструктура, при това много значително”, казва говорителят на армията Даниел Хагари. Според мнозина, това са най-тежките бомбардировки от изострянето на конфликта, започнал на 7 октомври.

„В продължение на настъпателните действия, които проведохме през последните няколко дни, сухопътните сили разширяват наземната дейност тази вечер“, допълва той.

Хагари заяви още, че Израелските отбранителни сили „работят мощно във всички измерения“, за да постигнат военните си цели.

