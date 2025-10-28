Войната в Украйна:

Трусът в Турция: Има пострадали хора и срутени сгради (ВИДЕО)

28 октомври 2025, 00:11 часа 242 прочитания 0 коментара
Има пострадали хора, след като са скачали от балкони, и срутени сгради след силното земетресение в Западна Турция. Това съобщи министърът на вътрешните работи Али Йерликая обяви последните развития относно земетресението в Балъкесир по Си Ен Ен. Земетресение с магнитуд 6,1 е ударило град Синдирги в западната част на Турция в 22:48 ч. Епицентърът е на около 150 километра южно от Истанбул.

„Има 2 срутени сгради. Един двуетажен магазин също се е срутил. Това са празни сгради. Те са били повредени при предишни земетресения и затова бяха евакуирани“, каза той. „Нашата жандармерия е завършила първия кръг на сканиране. Няма срутени места в селата. Няма и проблеми с живота. Според проведеното досега сканиране можем да кажем, че няма жертви. В момента отивам по шосе към района на земетресението. Ще бъдем с нашия губернатор. Има оплакване относно ранени. Става въпрос за тези, които са скочили от балкони“, добави Йерликая.

Земетресението е с магнитуд 6,1 по Рихтер и е на дълбочина 6 километра, съобщава Европейският сеизмологичен център. Кадри в социалните мрежи показват разрушения, паднали сгради и смачкани коли. Засега няма информация за жертви. На място в Балъкесир са изпратени спасителни екипи. Президентът Реджеп Тайип Ердоган написа в социалните мрежи, че има пострадали и че следи ситуацията отблизо.

Земетресението е усетено и в Южна България, регистрирани са и няколко вторични труса, заяви за bTV дежурният сеизмолог на БАН доц. Пламена Райкова. До този момент има 3 регистрирани вторични труса над 4 по Рихтер. Очаква се още афтършокове и през нощта, каза още доц. Райкова.

Елин Димитров
