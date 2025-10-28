Трусът в Турция: Има пострадали хора и срутени сгради (ВИДЕО)

Има пострадали хора, след като са скачали от балкони, и срутени сгради след силното земетресение в Западна Турция. Това съобщи министърът на вътрешните работи Али Йерликая обяви последните развития относно земетресението в Балъкесир по Си Ен Ен. Земетресение с магнитуд 6,1 е ударило град Синдирги в западната част на Турция в 22:48 ч. Епицентърът е на около 150 километра южно от Истанбул.
Още: Силно земетресение разлюля Турция (ВИДЕО)
„Има 2 срутени сгради. Един двуетажен магазин също се е срутил. Това са празни сгради. Те са били повредени при предишни земетресения и затова бяха евакуирани“, каза той. „Нашата жандармерия е завършила първия кръг на сканиране. Няма срутени места в селата. Няма и проблеми с живота. Според проведеното досега сканиране можем да кажем, че няма жертви. В момента отивам по шосе към района на земетресението. Ще бъдем с нашия губернатор. Има оплакване относно ранени. Става въпрос за тези, които са скочили от балкони“, добави Йерликая.
🚨BREAKING: Some buildings collapsed and electricity was cut off in the earthquake that occurred in Sındırgı district of Balıkesir, Turkey. pic.twitter.com/0a1VoJE8ka— World Source News (@Worldsource24) October 27, 2025
Земетресението е с магнитуд 6,1 по Рихтер и е на дълбочина 6 километра, съобщава Европейският сеизмологичен център. Кадри в социалните мрежи показват разрушения, паднали сгради и смачкани коли. Засега няма информация за жертви. На място в Балъкесир са изпратени спасителни екипи. Президентът Реджеп Тайип Ердоган написа в социалните мрежи, че има пострадали и че следи ситуацията отблизо.
🧵1/— GeoTechWar (@geotechwar) October 27, 2025
A strong M6.1 earthquake struck Western Turkey near Sindirgi and Balikesir on Oct 27, 2025 at 22:48 local time. #deprem #sismo
The quake was felt across Izmir, Istanbul, Bursa, and surrounding regions, with reports of noticeable shaking and localized damage. pic.twitter.com/jBzwPvM13N
Земетресението е усетено и в Южна България, регистрирани са и няколко вторични труса, заяви за bTV дежурният сеизмолог на БАН доц. Пламена Райкова. До този момент има 3 регистрирани вторични труса над 4 по Рихтер. Очаква се още афтършокове и през нощта, каза още доц. Райкова.
🚨🇹🇷#BREAKING | NEWS ⚠️
Strong 6.2 ⚡️Magnitude Earthquake strikes turkey with dozens of after quakes felt many buildings have collapsed or have damage⚡️ pic.twitter.com/ZCetXr58Ey
— Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) October 27, 2025
Footage shows damage caused by a 6.1 magnitude earthquake in western Turkey on Monday, with Turkish media reporting power outages in affected areas— The New Region (@thenewregion) October 27, 2025
📹: Social media pic.twitter.com/4WrLHEaASi