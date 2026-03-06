Правителството на Гюров:

06 март 2026, 10:39 часа 304 прочитания 0 коментара
Иран е отложил назначаването на нов върховен лидер, превантивен удар плаши режима

Иран е отложил назначаването на наследник на убития си върховен лидер аятолах Али Хаменей поради опасения за сигурността, съобщава The New York Times, позовавайки се на свои източници - двама ирански официални представители. Това се случва след публичните коментари от страна на САЩ и Израел, че новият лидер също ще е мишена на техните удари. Синът на Али Хаменей - 56-годишният Моджтаба Хаменей - се очертава като основен кандидат за поста, но опасенията за неговата сигурност се засилиха след съобщения в медиите, че той може да бъде новото лице на страната, казват двамата неназовани служители.

Какво казват САЩ и Израел?

След като той започна да се споменава като фаворит за наследник на баща си, САЩ заявиха, че Моджтаба Хаменей не е приемлив и може да бъде елиминиран. „Те губят времето си“, заяви президентът Доналд Тръмп пред Axios на 5 март, добавяйки, че синът на бившия върховен лидер е „неприемлив“ избор. „Трябва да се включа в назначаването, както с Делси във Венецуела“, каза Тръмп, имайки предвид Делси Родригес - бившия вицепрезидент на Венецуела, станала временен лидер, след като Вашингтон залови президента Николас Мадуро.

Израелският министър на отбраната Израел Кац написа в социалните мрежи ден по-рано, че всеки лидер, назначен от Иран за наследник на г-н Хаменей, ще бъде „недвусмислена цел за елиминиране“.

Лидерите на трите клона на властта в Иран са живи

Американските и израелските удари досега убиха не само аятолах Хаменей, но също висши военни командири и фигури, свързани с отбраната. Не са елиминирани обаче духовници. Лидерите на трите клона на иранското правителство – президентството, съдебната власт и парламента – са живи: Израел публикува списък с убитите висши служители на Иран, ключови военни фигури са ликвидирани.

Снимка: Моджтаба Хаменей

„Иранските власти ще се опитат да забавят обявяването на новия върховен лидер колкото се може повече, за да избегнат превантивен удар срещу него“, казва Сина Азоди - директор на отдела за Близкия изток в Университета „Джордж Вашингтон“. „Но нещата вече са в ход. Процесът е започнал, постигнат е консенсус и Моджтаба е силно фаворизиран", добавя той, цитиран от NYT.

Кой е Моджтаба Хаменей?

Ако той бъде назначен за най-висша религиозна, политическа и военна фигура в страната, това ще бъде знак за продължаване на твърдата консервативна политика на режима. Моджтаба Хаменей е загадъчна, но влиятелна фигура, която действа в сенките на властта, има тесни връзки с мощната Иранска революционна гвардия и с духовния елит.

Анализатори отбелязват, че подкрепата сред гвардейците, особено сред по-младото и по-радикално поколение, може да увеличи шансовете му да наследи баща си.

Моджтаба Хаменей е роден през 1969 г. в Машхад и като млад участва във войната между Иран и Ирак. По-късно изучава шиитско богословие в духовните семинарии в Кум и носи духовния ранг ходжатолеслам. Въпреки че никога не е заемал официална държавна длъжност, дълго време е смятан за един от най-близките съветници на баща си в управлението на страната.

До избора на нов върховен лидер на Иран функциите му временно се изпълняват от тричленен съвет, в който участват аятолах Алиреза Арафи, президентът Масуд Пезешкиан и председателят на Върховния съд Голамхосеин Мохсени Еджей.

Иранските медии съобщиха, че съветът на „управляващите“ революционни гвардейци е свикал четвъртата си сесия, за да разгледа последните развития във войната, да укрепи въоръжените сили и да обсъди доставките на стоки от първа необходимост. Членовете са обсъдили и мерките за свикване на Събранието на експертите, което ще избере следващия върховен лидер на Ислямската република.

