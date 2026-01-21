Тръмп обмисля "решителни" военни опции срещу Иран, САЩ трупат още сили в региона

Американският президент Доналд Тръмп натиска съветниците си за "решителни" военни опции срещу Иран, дори и след като смекчи позицията си за удари по Ислямската република миналата седмица. Според The Wall Street Journal в същото време Вашингтон прехвърля допълнителни способности в Близкия изток. Американски изтребители вече са пристигнали в региона, а група самолетоносачи се движи към Персийския залив, което би дало на Тръмп разширени военни варианти, ако реши да предприеме действия срещу Техеран.

Американски официални лица са заявили пред изданието, че републиканецът многократно е използвал думата „решителни“ във вътрешни дискусии, което е подтикнало Пентагона и Белия дом да усъвършенстват редица опции – от ограничени удари по съоръжения на Иранската революционна гвардия до по-мащабни планове, насочени към отслабване или дори сваляне на Ислямската република.

Тръмп заплашваше да удари "силно" Иран, ако режимът на върховния лидер Али Хаменей убива протестиращи, но в последните дни сякаш смени реториката и заяви, че Техеран е спрял провеждане на предвидени екзекуции на демонстранти. Гражданското недоволство в страната обаче вече доведе до много кръв - според независими оценки силите за сигурност са отнели живота на 12 000 до 16 500 души, ако не и на повече. Предполага се, че стотици хиляди са пострадали след безразборната стрелба на силовите структури: Иранци без очи, отказват им преливане на кръв: Лекари с данни за феноменален брой убити и ранени протестиращи.

Снимка: Getty Images

Иран заплаши да атакува активи на САЩ

Междувременно иранският режим заплаши да атакува стратегическите активи на САЩ в Близкия изток, ако Съединените щати нанесат удар по Ислямската република. Заплахата е най-вероятно с цел да се възпрепятстват всякакви действия на Вашингтон срещу режима, прави оценка американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

На 20 януари медията Defa Press, свързана с Генералния щаб на въоръжените сили на Иран, изброи няколко американски бази в Близкия изток, които военновъздушните сили на Иранската революционна гвардия (IRGC) биха могли да атакуват. Твърди се, че въздушните сили на IRGC могат да нападнат обектите с ракети Fateh-110 и Khalij-e Fars, както и с дронове "Шахед", "Араш" и "Хадид 110".

Иран вече е атакувал военновъздушната база "Ал Удейд" в Катар - най-голямата на САЩ в Близкия изток - по време на 12-дневната война с Израел през юни 2025 г. Наскоро пак имаше ирански заплахи за нападение срещу обекта: Промяна в нивото на заплаха за най-голямата военна база на САЩ в Близкия изток.

Има и заплаха от режима, че Иран ще отговори с мощни ответни мерки на всякакви опити да се нанесе вреда на върховния лидер Али Хаменей. По-конкретно, тя дойде от генерал Аболфазл Шекарчи, който заплаши Тръмп със смърт, ако се стигне до такъв сценарий. Републиканецът отвърна, че Иран ще бъде заличен от картата, ако Техеран организира убийството му.

Малко по-рано съветник на председателя на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф заяви, че Техеран не е използвал максималния си потенциал по време на войната с Израел, защото режимът е очаквал по-голям конфликт в бъдеще.