Тръмп пак превъртя играта с Иран: Ще бомбардира, обаче има цялото време на света за сделка и се моли на Техеран за 8 жени (ВИДЕО)

21 април 2026, 17:48 часа 680 прочитания 0 коментара
"Честно казано очаквам да бомбардирам – това е по-добрата нагласа, с която да влезем в преговорите". Думите са на, да, американският президент Доналд Тръмп – в отговор на въпрос в телефонно интервю за CNBC дали ще почне пак да бомбардира Иран, ако не бъде постигнато и подписано мирно споразумение с Техеран днес или утре (21-22 април). Припомняме, че днес вечерта се очакват поредни преговори между двете страни, според медийни публикации с участието на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс и дори пряка връзка с аятолах Моджтаба Хаменей. Само че Пакистан съобщи, че официално делегация от Иран още не е потвърдила присъствие:

"Не искам да увеличавам примирието (то изтича на 22 април)", добави Тръмп при питане дали няма да го направи, ако види прогрес в преговорите в Исламабад, макар и без подписано споразумение в рамките на 24-36 часа

Психиатрията зове

Същевременно, президентът на САЩ избълва един куп противоречащи си твърдения що се отнася до бъдещо мирно споразумение с Иран. "Искам да направя добра сделка. Не искам да бъда притискан от хора, които са наистина предатели", каза Тръмп, визирайки Хаким Джефрис, лидера на демократите в Камарата на представителите на Конгреса и говорейки как САЩ загубили само 13 войници и "заличили" Иран. Обаче: "Мисля, че ще свърши с наистина добра сделка – мисля, че те нямат избор. Имам цялото време на света – искам да направя добра сделка, не, искам да направя страхотна сделка":

И, разбира се, пак хвалби без покритие – как щял да победи във Виетнам "много бързо", ако бил президент. А в Иран, по думите му, Тръмп победил:

На целия този фон от надути приказки, американският президент написа в социалната си мрежа Truth Social молба към иранските лидери, които ще дойдат в Исламабад – да освободят 8 жени, които иначе Иран се готви да обеси. Това, докато американският военноморски флот задържа танкера "Тифани", който е под американски санкции заради превозване на ирански петрол - Още: Мисия (не)възможна: Тръмп е готов на среща с иранските лидери, но сложи "пистолет на масата"

Ефектът "Нетаняху"

Междувременно, издирваният от Международния наказателен съд в Хага за военни престъпления в Газа израелски премиер Бенямин Нетаняху упорито обяви, че режимът в Иран е планирал нов Холокост за Израел. Техеран планирал да заличи Израел с балистични ракети и ядрени бомби, по думите на Нетаняху, според когото Натанз, Фордо и Исфахан (местата, където се развива иранската ядрена програма), щели да станат нови Аушвиц и Треблинка.

Думите на Нетаняху идват на фона на покъртителни картини какво направи и прави Израел в Ливан:

Ивайло Ачев
