Тръмп пак превъртя играта с Иран: Ще бомбардира, обаче има цялото време на света за сделка и се моли на Техеран за 8 жени (ВИДЕО)

"Честно казано очаквам да бомбардирам – това е по-добрата нагласа, с която да влезем в преговорите". Думите са на, да, американският президент Доналд Тръмп – в отговор на въпрос в телефонно интервю за CNBC дали ще почне пак да бомбардира Иран, ако не бъде постигнато и подписано мирно споразумение с Техеран днес или утре (21-22 април). Припомняме, че днес вечерта се очакват поредни преговори между двете страни, според медийни публикации с участието на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс и дори пряка връзка с аятолах Моджтаба Хаменей. Само че Пакистан съобщи, че официално делегация от Иран още не е потвърдила присъствие:
Q: You're saying you need at least the prospect for a signed deal today and tomorrow, or else you would resume bombing Iran?— Clash Report (@clashreport) April 21, 2026
Trump: Well, I expect to be bombing. pic.twitter.com/rOx2wUA9sw
Pakistan’s Information Minister:— Clash Report (@clashreport) April 21, 2026
Formal response from Iranian side about confirmation of delegation to attend Islamabad Peace Talks is still awaited.
Ceasefire ends at 4:50 am PST, 22 April. Decision from Iran to attend the talks before the end of two weeks ceasefire is… pic.twitter.com/DDhXbpliRi
"Не искам да увеличавам примирието (то изтича на 22 април)", добави Тръмп при питане дали няма да го направи, ако види прогрес в преговорите в Исламабад, макар и без подписано споразумение в рамките на 24-36 часа
Trump:— Clash Report (@clashreport) April 21, 2026
I do not want to extend the ceasefire. pic.twitter.com/teoJiIvWUj
Психиатрията зове
Същевременно, президентът на САЩ избълва един куп противоречащи си твърдения що се отнася до бъдещо мирно споразумение с Иран. "Искам да направя добра сделка. Не искам да бъда притискан от хора, които са наистина предатели", каза Тръмп, визирайки Хаким Джефрис, лидера на демократите в Камарата на представителите на Конгреса и говорейки как САЩ загубили само 13 войници и "заличили" Иран. Обаче: "Мисля, че ще свърши с наистина добра сделка – мисля, че те нямат избор. Имам цялото време на света – искам да направя добра сделка, не, искам да направя страхотна сделка":
Trump:— Clash Report (@clashreport) April 21, 2026
I want to make a good deal. I don’t want to be rushed by people who are really treasonous. pic.twitter.com/9JLWc9vcqW
Trump:— Clash Report (@clashreport) April 21, 2026
I think we are going to end up with a great deal.
They have no choice. pic.twitter.com/iIivNbaspm
Trump:— Clash Report (@clashreport) April 21, 2026
I have all the time in the world to make a great deal. pic.twitter.com/g2EE16ycyH
И, разбира се, пак хвалби без покритие – как щял да победи във Виетнам "много бързо", ако бил президент. А в Иран, по думите му, Тръмп победил:
Trump:— Clash Report (@clashreport) April 21, 2026
I would have won Vietnam very quickly. pic.twitter.com/S6wAOpTYrM
На целия този фон от надути приказки, американският президент написа в социалната си мрежа Truth Social молба към иранските лидери, които ще дойдат в Исламабад – да освободят 8 жени, които иначе Иран се готви да обеси. Това, докато американският военноморски флот задържа танкера "Тифани", който е под американски санкции заради превозване на ирански петрол
Trump:— Clash Report (@clashreport) April 21, 2026
To the Iranian leaders, who will soon be in negotiations with my representatives: I would greatly appreciate the release of these women.
I am sure that they will respect the fact that you did so. Please do them no harm! Would be a great start to our negotiations!!!… pic.twitter.com/FR5OVUCb6G
U.S. forces boarded a sanctioned tanker in the Indo-Pacific without incident, the Pentagon said.pic.twitter.com/72x3kb6xDU— Clash Report (@clashreport) April 21, 2026
Ефектът "Нетаняху"
Междувременно, издирваният от Международния наказателен съд в Хага за военни престъпления в Газа израелски премиер Бенямин Нетаняху упорито обяви, че режимът в Иран е планирал нов Холокост за Израел. Техеран планирал да заличи Израел с балистични ракети и ядрени бомби, по думите на Нетаняху, според когото Натанз, Фордо и Исфахан (местата, където се развива иранската ядрена програма), щели да станат нови Аушвиц и Треблинка.
Netanyahu:— Clash Report (@clashreport) April 21, 2026
In every generation, they rise against us to destroy us — in this generation as well.
The regime in Iran planned another Holocaust.
It plotted to destroy us with nuclear bombs and thousands of ballistic missiles. pic.twitter.com/zafQlgu00Z
Думите на Нетаняху идват на фона на покъртителни картини какво направи и прави Израел в Ливан:
Israel keeps destroying Lebanon even during the ceasefire. pic.twitter.com/FV8WaMP5AG— Clash Report (@clashreport) April 18, 2026
WATCH: Israel almost completely destroyed Bint Jbeil, Lebanon. pic.twitter.com/ykrcYMpJ1g— Clash Report (@clashreport) April 21, 2026
Още: След новата ескалация: Иран начерта "червена линия" в преговорите със САЩ