Войната в Украйна:

Тръмп след престрелките в Ивицата Газа: Примирието все още е в сила

20 октомври 2025, 09:50 часа 163 прочитания 0 коментара
Тръмп след престрелките в Ивицата Газа: Примирието все още е в сила

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че примирието в Ивицата Газа все още е в сила. Изявлението му дойде часове след като израелската армия съобщи, че е провела серия от удари срещу "Хамас". И двете страни се обвиниха взаимно в нарушаване на споразумението за прекратяване на огъня и размяна на заложници срещу палестински затворници. По-малко от седмица след влизането в сила на примирието, това беше най-голямото му изпитание досега.

Тръмп не обвини лидерите на "Хамас", а "бунтовници"

В изявление пред репортери на борда на Air Force One президентът на Щатите намекна, че лидерите на "Хамас" не носят отговорност за нарушенията, и обвини „някои бунтовници отвътре“. „Ще се реагира строго, но адекватно“, добави той.

Още: Нетаняху нареди "твърди действия" след атаките на "Хамас"

Израелската армия нанесе десетки удари, след като заяви, че нейните войски, действащи в Рафах (в южната част на Ивицата Газа), са били атакувани от бойци на "Хамас" с противотанкови ракети и огнестрелно оръжие. Но само няколко часа по-късно в неделя се появи съобщение от Израелските сили за отбрана (IDF/ЦАХАЛ), че са възобновили спазването на примирието.

Снимка: Getty Images

Всичко за войната в Израел на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

"Хамас" заяви, че „не е наясно“ с никакви сблъсъци в района под израелски контрол. Групировката заяви, че е ангажирана с примирието, но обвини Израел в нарушения и предупреди, че ударите могат да „доведат до тотален колапс на ситуацията“. Източници от различни болници в Газа съобщават, че поне 44 души са загинали.

Израелските медии съобщиха, че решението за затваряне на граничните пунктове за хуманитарна помощ в Газа е било отменено под натиска на САЩ.

Още: Израел възобнови военните удари по Ивицата Газа

Възстановяването на Газа ще струва около 50 милиарда долара

Специалните пратеници на Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър днес трябва да пътуват до Израел и да се срещнат с премиера Бенямин Нетаняху. Уиткоф вече заяви, че възстановяването на палестинския анклав ще отнеме около 50 млрд. долара. „Може да е малко по-малко, може да е малко повече", допълни той и прецени, че това не са "много пари" за региона на Близкия изток, цитиран от BBC.

Главният преговарящ от "Хамас" Халил ал-Хайя се среща пък с египетските посредници в Кайро, за да обсъдят следващите стъпки в споразумението за прекратяване на огъня.

Още: "След като се разбраха": САЩ има информация, че "Хамас" нарушава мира в Газа

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Израел Доналд Тръмп Ивицата Газа Хамас примирие война Израел
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес