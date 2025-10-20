Тръмп след престрелките в Ивицата Газа: Примирието все още е в сила

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че примирието в Ивицата Газа все още е в сила. Изявлението му дойде часове след като израелската армия съобщи, че е провела серия от удари срещу "Хамас". И двете страни се обвиниха взаимно в нарушаване на споразумението за прекратяване на огъня и размяна на заложници срещу палестински затворници. По-малко от седмица след влизането в сила на примирието, това беше най-голямото му изпитание досега.

Тръмп не обвини лидерите на "Хамас", а "бунтовници"

В изявление пред репортери на борда на Air Force One президентът на Щатите намекна, че лидерите на "Хамас" не носят отговорност за нарушенията, и обвини „някои бунтовници отвътре“. „Ще се реагира строго, но адекватно“, добави той.

Израелската армия нанесе десетки удари, след като заяви, че нейните войски, действащи в Рафах (в южната част на Ивицата Газа), са били атакувани от бойци на "Хамас" с противотанкови ракети и огнестрелно оръжие. Но само няколко часа по-късно в неделя се появи съобщение от Израелските сили за отбрана (IDF/ЦАХАЛ), че са възобновили спазването на примирието.

Снимка: Getty Images

"Хамас" заяви, че „не е наясно“ с никакви сблъсъци в района под израелски контрол. Групировката заяви, че е ангажирана с примирието, но обвини Израел в нарушения и предупреди, че ударите могат да „доведат до тотален колапс на ситуацията“. Източници от различни болници в Газа съобщават, че поне 44 души са загинали.

Израелските медии съобщиха, че решението за затваряне на граничните пунктове за хуманитарна помощ в Газа е било отменено под натиска на САЩ.

Възстановяването на Газа ще струва около 50 милиарда долара

Специалните пратеници на Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър днес трябва да пътуват до Израел и да се срещнат с премиера Бенямин Нетаняху. Уиткоф вече заяви, че възстановяването на палестинския анклав ще отнеме около 50 млрд. долара. „Може да е малко по-малко, може да е малко повече", допълни той и прецени, че това не са "много пари" за региона на Близкия изток, цитиран от BBC.

Главният преговарящ от "Хамас" Халил ал-Хайя се среща пък с египетските посредници в Кайро, за да обсъдят следващите стъпки в споразумението за прекратяване на огъня.

