Трагична катастрофа в Хонконг: Товарен самолет падна в морето (ВИДЕА)

20 октомври 2025, 06:15 часа 511 прочитания 0 коментара
Двама души са загинали, след като товарен самолет, кацнал в Хонконг, се е сблъскал с наземен автомобил, плъзнал се е по пистата и е паднал в морето, съобщиха властите. Товарният самолет, пристигащ от Обединените арабски емирства, "се е отклонил от северната писта след кацане и е паднал в морето", съобщи Департаментът за гражданска авиация на Хонконг.

"Предварителната информация сочи, че четиримата членове на екипажа на борда са спасени и откарани в болница, а двама членове на наземния персонал са пострадали и паднали в морето", добавиха от департамента.

Смята се, че самолетът е ударил наземно превозно средство, което също е паднало в морето.

30-годишен мъж, намиращ се в наземното превозно средство, е бил обявен за мъртъв на място, а друг 41-годишен мъж е починал, след като е бил откаран в болница.

След инцидента северната писта на летището е била временно затворена, докато другите две писти са продължили да функционират.

