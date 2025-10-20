Трагична катастрофа в Хонконг: Товарен самолет падна в морето (ВИДЕА)

Двама души са загинали, след като товарен самолет, кацнал в Хонконг, се е сблъскал с наземен автомобил, плъзнал се е по пистата и е паднал в морето, съобщиха властите. Товарният самолет, пристигащ от Обединените арабски емирства, "се е отклонил от северната писта след кацане и е паднал в морето", съобщи Департаментът за гражданска авиация на Хонконг.
ОЩЕ: Байдън удължи с две години програма, защитаваща жителите на Хонконг
❗️🇦🇪🛬🇭🇰 - Fresh video footage has emerged showing the dramatic moment an Air ACT Boeing 747-481 cargo plane, operating as Emirates SkyCargo flight EK9788 from Dubai, skidded off the northern runway (07L) and plunged into the sea during landing at Hong Kong International Airport… pic.twitter.com/2wGNXpTgHu— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 20, 2025
"Предварителната информация сочи, че четиримата членове на екипажа на борда са спасени и откарани в болница, а двама членове на наземния персонал са пострадали и паднали в морето", добавиха от департамента.
Смята се, че самолетът е ударил наземно превозно средство, което също е паднало в морето.
Tragic Crash at Hong Kong International Airport: Cargo Plane Skids Off Runway into Sea— Laszlo Varga (@LaszloRealtor) October 20, 2025
Heartbreaking news from HKIA: At around 3:50 AM local time on Oct 20, Emirates cargo flight EK9788—a Boeing 747-400F operated by Turkish carrier ACT Airlines—skidded off the north runway… pic.twitter.com/BTb9Dd727w
30-годишен мъж, намиращ се в наземното превозно средство, е бил обявен за мъртъв на място, а друг 41-годишен мъж е починал, след като е бил откаран в болница.
След инцидента северната писта на летището е била временно затворена, докато другите две писти са продължили да функционират.