САЩ: Израел трябва да подобри живота на палестинците, ако не иска да е изключен от Близкия изток

20 октомври 2025, 10:18 часа 344 прочитания 0 коментара

Израел трябва да започне да помага на палестинците и да допринесе за подобряване на качеството им на живот, ако иска да се интегрира напълно в Близкия изток „сега, когато войната приключи“. Това заяви зетят на Доналд Тръмп Джаред Къшнър, който е съветник на американския президент. Той се занимаваше с голяма част от инициативите на републиканеца в Близкия изток през първия му мандат и има обширни частни интереси в региона.

Къшнър даде интервю за CBS заедно със специалния пратеник на САЩ в Близкия изток Стив Уиткоф. Според него това е "най-важното послание, което се опитваме да предадем на израелското ръководство в момента". Отбеляза обаче, че с Уиткоф "едва сега започват" да прокарват тази линия в комуникацията си с правителството на Бенямин Нетаняху.

САЩ искат еднакви условия за израелци и палестинци

САЩ „се фокусират върху създаването на условия за съвместна сигурност и икономически възможности за израелци и палестинци, така че те да могат да живеят заедно по устойчив начин“, смята Къшнър. „Как ще го наречете с течение на времето, ще оставим палестинците сами да решат“, каза той в отговор на въпрос за пътя към палестинска държавност.

Това е първото широкообхватно интервю, което Къшнър и Уиткоф дават от началото на първата фаза на примирието, за което те посредничиха и което доведе до край на боевете в Ивицата Газа и освобождаването на всички живи заложници, държани в анклава. На 19 октомври Израел и "Хамас" се обвиниха взаимно в нарушение на примирието, но израелската армия обяви, че след като е стреляла, продължава да го спазва: Тръмп след престрелките в Ивицата Газа: Примирието все още е в сила.

Снимка: Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, Getty Images

Пробивът: извинението на Нетаняху към Катар

Според двамата висши американски пратеници извинението на премиера Бенямин Нетаняху към своя катарски колега за израелския удар в Доха срещу лидерите на "Хамас" на 9 септември е било решаваща стъпка към постигане на сделката. Нетаняху се обади по телефона на катарския премиер Мохамед бин Абдулрахман бин Джасим ал-Тани, докато беше на посещение при Тръмп в Белия дом на 29 септември, за да се извини за атаката срещу политическото ръководство на групировката, считана от ЕС и САЩ за терористична.

Според Уиткоф ударът е оставил американския екип с чувство на „леко предателство“, не е успял да убие нито един от ключовите лидери на "Хамас", които са били цел, и е довел до отказа на Катар да продължи да действа като посредник между Израел и "Хамас" в преговорите. След инцидента Тръмп заяви, че е „много недоволен“ от Израел заради удара срещу „силния“ съюзник на САЩ Катар и че не е получил солидно предварително предупреждение от Израел. Оттогава той се ангажира САЩ да защитят Катар в случай на бъдеща атака.

Малко след като Нетаняху се извини на Ал-Тани под бдителния поглед на Тръмп, Белият дом обяви плана си за прекратяване на войната в Газа и заяви, че както Израел, така и арабският свят са го приели.

Снимка: Стив Уиткоф и Доналд Тръмп, Getty Images

На въпроса дали Тръмп е трябвало да принуди Нетаняху да се извини, Къшнър отговори, че израелският премиер нямал да "направи нищо, да каже нищо или да се съгласи с нищо, с което не се чувства комфортно". Нетаняху е знаел, че това ще доведе до мир, твърди зетят на Тръмп.

"Без това извинение не можехме да продължим напред", допълни Уиткоф.

Стив Уиткоф и Джаред Къшнър днес, 20 октомври, трябва да пътуват до Израел и да се срещнат с Нетаняху. Главният преговарящ от "Хамас" Халил ал-Хайя се среща междувременно с египетските посредници в Кайро, за да обсъдят следващите стъпки в споразумението за прекратяване на огъня.

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Израел Палестина Бенямин Нетаняху Катар Ивицата Газа САЩ Джаред Къшнър палестинци война Израел Стив Уиткоф
