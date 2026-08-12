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Ако се излагаш, да е докрай: Кортежът на Путин спря за среща с хората... на неработеща бензиностанция (ВИДЕО)

12 август 2026, 9:20 часа 1235 прочитания 1 коментар
Снимка: Kremlin.ru, колаж: Actualno.com, с помощта на ChatGPT
Ако се излагаш, да е докрай: Кортежът на Путин спря за среща с хората... на неработеща бензиностанция (ВИДЕО)

По време на вчерашната си визита в Новосибирск руският диктатор Владимир Путин реши да излезе да се срещне с хората до бензиностанция, която дори не работеше. Кортежът на стопанина на Кремъл спря до обект, чийто ценоразпис беше изключен, става ясно на разпространени в социалните мрежи видеа от мястото. Причината за "излизането в неплатен отпуск" на бензиностанцията е такава, каквато е и за останалите подобни съоръжения в страната - редицата украински удари по нефтопреработвателните заводи в Русия.

"Но както се казва, ако ще се излагаш, по-добре да стигнеш докрай!", коментира беларуската опозиционна телевизия Nexta.

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Инсценирана среща

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Независимят рускоезичен канал Ateo Breaking съобщава, че „непланираната“ среща на Путин с хората се състояла в район, където обикновено има много малко пешеходци. И все пак, по чисто съвпадение, точно в момента, в който кортежът се носеше с висока скорост по пътя, изведнъж наоколо се появи цяла тълпа от почитатели.

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По-рано в руски и украински канали се появи видео, което показва как Путин „внезапно“ спира на улица в Новосибирск, за да позира за снимки с деца. Тълпата беше възхитена: „Владимир Владимирович, благодарим Ви, че спряхте!“.

Припомняме, че диктаторът започна да се появява публично толкова често, колкото го правеше след бунта на Евгений Пригожин и ЧВК "Вагнер" през 2023 г., след смъртта на опозиционера Алексей Навални и след украинското нахлуване в руската Курска област, което говори много за ситуацията, в която се намира стопанинът на Кремъл: Притиснат до стената, Путин пак излезе сред хората: Какво ни казва тази неотменима тенденция? (ВИДЕО).

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Бензиностанция Русия Владимир Путин Новосибирск война Украйна руски бензин
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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