Путин се оплака, че НАТО сега му прониквало в Азиатско-тихоокеанския регион

НАТО прониква в Азиатско-тихоокеанския регион и създава напрежение в Арктика. Това заяви Владимир Путин днес, 12 август, по време на посещението си на остров Сахалин в Далечния изток на Русия, където наблюдава ученията на Тихоокеанския флот.

В Азиатско-тихоокеанския регион се увеличава "конфликтният потенциал", каза Путин, като според него НАТО "прониква" в региона, създават се нови военно-политически блокове и се разполагат или се планира да се разположат нови оръжейни системи, които Москва възприема като заплаха.

По същия начин Путин често говори за разширяването на НАТО на изток, към руските граници, което представя като заплаха за Русия. И тази негова реторика започна още поне от 2007 г.

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Снимки: kremlin.ru