Турската компания „Байкар“ представи първия си блуждаещ боеприпас и първия си дрон камикадзе (ВИДЕО)

Турската отбранителна компания „Байкар“ (Baykar) представи първия си дрон камикадзе, „К2“, и първия си блуждаещ боеприпас, „Сиврисинек“ (Sivrisinek). Демонстрацията се проведе на 17 април в района на западния турски град Кешан.

В края на миналата седмица от компанията публикуваха кадри от демонстрацията и допълнителна информация за новите си системи. Кадрите показват как пет дрона „К2“ извършват полет в различни формации, придружени от 10 блуждаещи боеприпаса „Сиврисинек“. Дроновете демонстрират и способностите си за автономно засичане и поразяване на цели с помощта на изкуствен интелект.

Дронът камикадзе „К2“ има обсег от 2000 километра, като може да извършва полети с продължителност до 13 часа и да носи бойна глава с тегло до 200 кг. Блуждаещият боеприпас „Сиврисинек“ пък е предназначен за дълбоки стратегически удари с обсег от около 1000 километра. Тези боеприпаси работят в рояк и използват визуална навигация с помощта на изкуствен интелект вместо GPS технология, пише „Тюркийе тудей“.

Още: Дронове предотвратили купуването на гласове на изборите

„Байкар“ е най-големият износител на дронове в света за 2025 г. През изминалата година компанията достига износ от 2,2 милиарда долара, като продава дронове на 38 държави по света.

След заема от ЕС: Украйна може да удвои производството си на дронове

