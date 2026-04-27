Най-важното от изборите:

Турската компания „Байкар“ представи първия си блуждаещ боеприпас и първия си дрон камикадзе (ВИДЕО)

27 април 2026, 11:10 часа 329 прочитания 0 коментара
Снимка: принтскрийн/Х
Турската компания „Байкар“ представи първия си блуждаещ боеприпас и първия си дрон камикадзе (ВИДЕО)

Турската отбранителна компания „Байкар“ (Baykar) представи първия си дрон камикадзе, „К2“, и първия си блуждаещ боеприпас, „Сиврисинек“ (Sivrisinek). Демонстрацията се проведе на 17 април в района на западния турски град Кешан.  

В края на миналата седмица от компанията публикуваха кадри от демонстрацията и допълнителна информация за новите си системи. Кадрите показват как пет дрона „К2“ извършват полет в различни формации, придружени от 10 блуждаещи боеприпаса „Сиврисинек“. Дроновете демонстрират и способностите си за автономно засичане и поразяване на цели с помощта на изкуствен интелект. 

Дронът камикадзе „К2“ има обсег от 2000 километра, като може да извършва полети с продължителност до 13 часа и да носи бойна глава с тегло до 200 кг. Блуждаещият боеприпас „Сиврисинек“ пък е предназначен за дълбоки стратегически удари с обсег от около 1000 километра. Тези боеприпаси работят в рояк и използват визуална навигация с помощта на изкуствен интелект вместо GPS технология, пише „Тюркийе тудей“. 

„Байкар“ е най-големият износител на дронове в света за 2025 г. През изминалата година компанията достига износ от 2,2 милиарда долара, като продава дронове на 38 държави по света.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Боеприпаси дронове дрон камикадзе Байкар
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес