Ужасът след земетресението: В Сирия жена роди под развалините, само бебето е спасено (ВИДЕО)

Снимки и видео как спасителите изнасят голото телце на момиченцето в село Джендереси, провинция Алепо, се разпространиха в социалните мрежи. Детето е оцеляло и е откарано в болница, но за съжаление майката и други негови роднини са загинали под отломките, съобщи сирийският информационен портал El Balad.

A mother in Syria gave birth to her baby before she was dead. #earthquake pic.twitter.com/HVUEqEBLRu