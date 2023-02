В Турция земната маса се е изместила с три метра след земетресенията

По думите на турския учен през 2022 година в Турция са станали 170 земетресения с магнитуд над 4. Обяснява още, че последните земетресения в Кахраманмараш са освободили енергия, която е била натрупвана в продължение на 500 години, а на места и 700-800 години.

This girl stayed next to the bodies of her sisters and her mother under the rubble for many hours, and when they took her out, they asked her if there was anyone: “Uncle, my sisters and my mother are here, but they are all dead.”💔 #Syria #Turkey #earthquakes #earthquake #الزلازل pic.twitter.com/WxcF5T31sw

— saraqr (@saraqr_61) February 8, 2023 >

"След августовското земетресение през 1999 година (в района на Мраморно море), земетресенията от 6 февруари са най-мощните и най-разрушителните за последните 24 години", заяви още проф. Йозгенер, цитиран от БТА.

От Actualno.com припомняме, че над 8700 са вече жертвите след мощните земетресения в Турция и Сирия от понеделник, 6 февруари. Според Световната здравна организация броят им може да се повиши драматично, тъй като спасителите продължават да изваждат хора изпод руините.

Над 23 млн. души може да бъдат пряко засегнати от бедствието. Турските власти последно съобщиха за 6234 загинали и над 34 хиляди ранени. В съседна Сирия жертвите са около 2500, според местни медии, цитиращи здравното министерство и спасителната организация

"Белите каски".

Освен това, според изследователите от University of Osijek, освободената енергия от земетресението в Турция е равна на 8784 GWh. Енергия, освободена от 7 600 000 тона TNT или 472.4 атомни бомби.