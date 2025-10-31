В замяна на двама заложници: Израел върна в Газа 30 тела на палестинци

Израел върна в болницата “Насер“ телата на 30 палестинци в замяна на две тела на израелски заложници, върнати ден по-рано от палестинското ислямистко движение “Хамас“, съобщиха от тази болница, цитирани от АФП и БГНЕС. Болницата се намира в южната част на Ивицата Газа.

“Телата на 30 палестински затворници бяха получени от израелската страна в рамките на споразумението за размяна“, уточни болницата, намираща се в Хан Юнес.

Общо 225 тела на палестинци бяха върнати в замяна на 15 тела на израелци, в съответствие с условията на споразумението за прекратяване на огъня, в сила от 10 октомври.

От тази дата “Хамас“ върна и телата на двама не-израелски заложници, един тайландец и един непалец.

