Военни в Мианмар газят протестиращи с камион (ВИДЕО)

Очевидци разказаха пред местни медии, че след това войниците са открили огън по някои от бягащите протестиращи и са пребили други, предаде БГНЕС. А от случая се появиха любителски видеозаписи в Туитър.

Myanmar military junta is still committing atrocities against the peaceful protesters. At least one protester was killed and several injured seriously in the protest crackdown in #Yangon this morning as the junta forces opened fire and the army truck drove into the rally speedy. pic.twitter.com/H85XdbcyLj