Писъци в телевизионно студио: Плъх прекъсна емисия на живо в голяма телевизия (ВИДЕО)

Плъх влетя изненадващо по време на новинарската емисия на живо на телевизия Ал Джазира, като се приземи директно на масата пред журналистката, притичвайки на сантиментри от нея. Уплахата на водещата я накара да скочи от стола си и да побегне с писъци извън полезрението на камерата, преди да успее да възвърне част от самообладанието си и да продължи работата си.

Жената поднася извинения пред зрителите и започва отново да чете анонса, но вече не смее да приседне на стола си.

Случката се разиграва в лондонското студио на телевизията, намиращо се, както отбелязват канали в социалните мрежи, в луксозна бизнес сграда в един от най-престижните квартали на английската столица.

