"Война с балони": Северна Корея обстреля Южна с боклуци, Сеул отговори с музика и лекарства (ВИДЕО)

В торбите, изпратени с балоните от Северна Корея, имаше пластмасови бутилки, батерии, части от обувки и дори тор. По-рано Пхенян заяви, че възнамерява да разпръсне "планини от отпадъчна хартия и мръсотия" в граничните райони в отговор на разпространението на листовки против Пхенян, които активисти също изпратиха чрез балони. Според южнокорейската армия балоните са започнали да пресичат границата от вторник вечерта и са пуснати на различни места в страната.

North Korea sent more than 150 balloons with garbage to South Korea - Yonhap



Inside the bags tied to the balloons were plastic bottles, batteries, shoe parts and even manure.



North Korea has previously said it intends to scatter "mountains of waste paper and dirt" in border… pic.twitter.com/X3HqAXn2xb