Войната в Близкия изток: Израел и Хамас договориха удължаване на примирието с още ден

Всяко ново удължаване на спирането на огъня, което продължава седми ден, ще става все по-трудно, тъй като се очаква "Хамас" да поиска повече отстъпки срещу освобождаването на останалите заложници.

6 заложници бяха освободени буквално преди минути от Хамас. Заедно с пуснатите на свобода по-рано днес две жени – 21-годишната Мия Шем, която е от френско-израелски произход и 40-годишната Амит Сусана, броят на освободените днес става 8. Сред тях са 7 жени и един мъж.

Eight more hostages released right now. They’re in their way to Israel. pic.twitter.com/RxAOasxFDp