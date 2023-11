"Хамас" освободи още две заложнички

Двете жени са 21-годишната Мия Шем, която е била отвлечена по време на музикалния фестивал в Южен Израел на 7 октомври, където бойци на "Хамас" убиха и стотици хора. Другата жена е 40-годишната Амит Сусана. Шем има и френско гражданство. Двете жени бяха предадени на представители на МКЧК в град Газа. Те вече са изведени от анклава и се намират на израелска територия, допълва Франс прес, цитирана от БТА.

IDF: two more hostages transferred to the Red Cross



The IDF announced that two Israeli hostages are now in the custody of the Red Cross and on their way to Israel.



Israeli media outlets gave their names. According to them, they are 21-year-old Mia Shem and 40-year-old Amit… pic.twitter.com/fh16Ck40CU