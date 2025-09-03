Войната в Украйна:

Вучич: Китай винаги е бил до Сърбия в трудни времена

03 септември 2025, 11:26 часа 257 прочитания 0 коментара
Вучич: Китай винаги е бил до Сърбия в трудни времена

"Каква вреда нанесох, като дойдох в Пекин? Не трябваше ли да се срещна с най-могъщите и важни хора в света? Навредих ли, като разговарях с президента на Китай? Китай винаги е бил до Сърбия, особено в трудни времена. Сърбия и сръбският народ никога няма да забравят това!“, заяви сръбският президент Александър Вучич пред сръбски медии по време на посещението си в Пекин, предаде македонската медия "Рацин". В тази връзка Вучич благодари на Си за подкрепата му за Сърбия.

Срещите на Вучич: Ще го приеме ли Си?

Вучич заяви, че по време на посещението сръбската делегация ще има няколко срещи с китайското държавно ръководство, включително среща с президента Си Дзинпин. ОЩЕ: Зафиров с топло посрещане и разговор със Си Дзинпин, докато е в отпуск

„Ето защо трябва да се подготвя специално за това. Ще бъда и с председателя на парламента на Китайската народна република“, каза Вучич пред репортери, отговаряйки на въпроса какви други срещи ще има в Пекин.

Китайският интерес към Сърбия

Той добави, че през тези два дни ще има срещи с поне 14 китайски компании.

„Радвам се, че Сърбия привлича толкова голям интерес. Това са някои компании, които работят в нашата страна, към които имате задължение да проявявате уважение в Китайската народна република, но също така и поне десет компании, с които досега не сме имали сътрудничество“, подчерта сръбският държавен глава.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

На въпроса как би коментирал критиките, че е навредил на страната с пристигането си в Пекин и срещите, които е насрочил, Вучич подчерта, че ще се опита да сключи двустранни споразумения с президента на Узбекистан Шавкат Мирзийоев и президента на Азербайджан Илхам Алиев. ОЩЕ: От Китай: Путин подхвърли на Тръмп нови трохички за Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Сърбия Китай Александър Вучич Си Дзинпин
Още от Азия
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес