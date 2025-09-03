Вучич: Китай винаги е бил до Сърбия в трудни времена

"Каква вреда нанесох, като дойдох в Пекин? Не трябваше ли да се срещна с най-могъщите и важни хора в света? Навредих ли, като разговарях с президента на Китай? Китай винаги е бил до Сърбия, особено в трудни времена. Сърбия и сръбският народ никога няма да забравят това!“, заяви сръбският президент Александър Вучич пред сръбски медии по време на посещението си в Пекин, предаде македонската медия "Рацин". В тази връзка Вучич благодари на Си за подкрепата му за Сърбия.

Срещите на Вучич: Ще го приеме ли Си?

Вучич заяви, че по време на посещението сръбската делегация ще има няколко срещи с китайското държавно ръководство, включително среща с президента Си Дзинпин.

„Ето защо трябва да се подготвя специално за това. Ще бъда и с председателя на парламента на Китайската народна република“, каза Вучич пред репортери, отговаряйки на въпроса какви други срещи ще има в Пекин.

Китайският интерес към Сърбия

Той добави, че през тези два дни ще има срещи с поне 14 китайски компании.

„Радвам се, че Сърбия привлича толкова голям интерес. Това са някои компании, които работят в нашата страна, към които имате задължение да проявявате уважение в Китайската народна република, но също така и поне десет компании, с които досега не сме имали сътрудничество“, подчерта сръбският държавен глава.

На въпроса как би коментирал критиките, че е навредил на страната с пристигането си в Пекин и срещите, които е насрочил, Вучич подчерта, че ще се опита да сключи двустранни споразумения с президента на Узбекистан Шавкат Мирзийоев и президента на Азербайджан Илхам Алиев.