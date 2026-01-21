Въпреки страха за безопасността: Пускат в експлоатация най-голямата АЕЦ в света

Най-голямата АЕЦ в света ще бъде пусната отново в експлоатация за първи път след катастрофата във Фукушима през 2011 г., съобщи японският ѝ оператор, въпреки продължаващите опасения за безопасността сред местните жители. Губернаторът на префектура Ниигата, където се намира централата "Кашивадзаки-Карива", даде одобрение за възобновяването на работата ѝ миналия месец, макар общественото мнение да остава силно разделено.

След получаването на окончателната зелена светлина компанията TEPCO заяви, че "продължава с подготовката и планира да извади управляващите пръти след 19:00 часа днес и да стартира реактора", предаде АФП.

Снимка: Getty Images

На 20 януари няколко десетки протестиращи – предимно възрастни хора – излязоха на демонстрация в снега близо до входа на централата, разположена по крайбрежието на Японско море, въпреки минусовите температури. "Това е електричеството на Токио, което се произвежда в Кашивадзаки, така че защо хората тук трябва да бъдат излагани на риск? Това няма никакъв смисъл", каза 73-годишната местна жителка Юмико Абе. Проучване от септември показва, че около 60% от жителите са против рестарта, докато 37% го подкрепят.

Блокът в "Кашивадзаки-Карива" ще бъде първият, управляван от TEPCO – оператор и на пострадалата централа "Фукушима Даичи", която в момента се извежда от експлоатация – възобновил работа след 2011 г. "Почти 15 години след бедствието ситуацията във Фукушима все още не е под контрол, а TEPCO иска да съживи друга централа? За мен това е абсолютно неприемливо", каза 81-годишният демонстрант Кейсуке Абе.

"Кашивадзаки-Карива" е най-голямата атомна електроцентрала в света по инсталирана мощност, въпреки че днес ще бъде пуснат само един от седемте ѝ реактора. Съоръжението беше спряно, след като Япония преустанови използването на ядрената енергия след разрушителното земетресение и цунами през 2011 г., довели до стопяването на три реактора в атомната централа "Фукушима".

Възраждане на ядрената енергетика

Снимка: Getty Images

Бедната на природни ресурси Япония обаче сега се стреми да възроди ядрената енергетика, за да намали зависимостта си от изкопаеми горива, да постигне въглеродна неутралност до 2050 г. и да отговори на нарастващите енергийни нужди, включително тези, свързани с изкуствения интелект.

Премиерът Санае Такаичи публично подкрепи използването на атомната енергия. Четиринадесет реактора, основно в западна и южна Япония, бяха върнати в експлоатация след спирането след Фукушима при строги изисквания за безопасност, като към средата на януари 13 от тях работят.

Огромният комплекс "Кашивадзаки-Карива" беше оборудван с 15-метрова защитна стена срещу цунами, повдигнати аварийни електрозахранващи системи и други подобрения в сферата на сигурността. Жителите обаче изразяват опасения от риска от сериозна авария, като посочват предишни скандали с укриване на информация, дребни инциденти и планове за евакуация, които според тях са недостатъчни.

На 8 януари седем групи, противопоставящи се на рестарта, внесоха петиция с близо 40 000 подписа в TEPCO и Японската агенция за ядрено регулиране. В документа се посочва, че централата е разположена върху активна сеизмична разломна зона и се припомня, че през 2007 г. е била засегната от силно земетресение. "Не можем да премахнем страха от ново непредвидимо земетресение", се казва в петицията. "Да се предизвикват тревога и страх у толкова много хора, за да се доставя електричество на Токио, е нетърпимо."

Скандали и инциденти

АЕЦ Фукушима, снимка: Getty Images

Преди бедствието през 2011 г., при което загинаха около 18 000 души, ядрената енергия осигуряваше приблизително една трета от електропроизводството на Япония. През последните седмици ядрената индустрия в Япония беше разтърсена от редица скандали и инциденти, включително фалшифициране на данни от "Чубу електрик пауър" с цел занижаване на сеизмичните рискове. В "Кашивадзаки-Карива" TEPCO съобщи на 18 януари, че алармена система е отказала по време на тест.

"Безопасността е непрекъснат процес, което означава, че операторите в ядрената енергетика никога не трябва да бъдат арогантни или самодоволни", заяви президентът на TEPCO Томоаки Кобаякава в интервю за вестник "Асахи".

Япония е петият по големина емитер на въглероден диоксид в света сред отделните държави след Китай, САЩ, Индия и Русия и е силно зависима от вноса на изкопаеми горива. През 2023 г. близо 70% от електроенергията в страната е произведена от въглища, газ и петрол – дял, който Токио планира да намали до 30–40% през следващите 15 години чрез разширяване на възобновяемите източници и ядрената енергия.

Съгласно правителствен план, одобрен през февруари, атомната енергия ще осигурява около една пета от енергийния микс на Япония до 2040 г., спрямо приблизително 8,5 процента през финансовата 2023–2024 г. Междувременно страната продължава да се изправя пред трудната задача по извеждането от експлоатация на централата "Фукушима" - процес, който се очаква да отнеме десетилетия, пише БГНЕС.