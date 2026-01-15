Въздушен бой: Китайски изтребител J-10 е победил Rafale - хвалба на китайския режим

През 2025 г. произведеният в Китай изтребител J-10 (Chengdu J-10) e отбелязал първата си въздушна победа. Това гласи официално съобщение на Държавното управление за отбранителна наука, технологии и промишленост на Китай. Според военния портал Defense Express, това почти сигурно потвърждава свалянето на Rafale на индийските военновъздушни сили от пакистанската авиация, която разполага с приблизително 20 подобни самолета. През май 2025 г. J-10CE на пакистанските военновъздушни сили свали индийски Dassault Rafale от разстояние приблизително 200 км, използвайки ракета с голям обсег PL-15.

Въздушен бой

Китай подчерта, че няколко вражески самолета са били свалени във въздушен бой. Пакистан по-рано съобщи за свалянето на пет индийски самолета. Различни наблюдатели обаче смятат, че свалените самолети са два. Отбелязано е, че участващите самолети могат да бъдат не само Dassault Rafale, но и Су-30MKI. Китай също така твърди, че не е имало загуби на J-10CE по време на боевете, съобщи УНИАН.

„Няма публично достъпни преки доказателства, които да опровергаят това твърдение. Индия обаче е готова да оспори това, като твърди, че е постигнала големи успехи и дори е свалила самолет на противоракетна отбранителна система от С-400. Предвид липсата на доказателства и първоначалните отричания на загуби обаче, това е доста малко вероятно“, добавят авторите.

Китай счита свалянето на самолета за една от десетте най-важни новини за националната отбранителна индустрия за 2025 г. Това включва и въвеждането в експлоатация на самолетоносача Фуджиан, парадът по случай 80-годишнината от края на Втората световна война, постижения в производството и преработката на уран, напредък в космическата индустрия и други.

Въздушна битка между Пакистан и Индия

Припомняме, че през май 2025 г. самолети от двете страни се атакуваха взаимно. В битката участваха 125 самолета. Нито един от тях обаче не наруши въздушното пространство на собствената си страна. В същото време индийските военновъздушни сили загубиха самолет Rafale, конструиран за страната през 2016 г.

