Иран сравни протестиращите с "Ислямска държава" и поиска защита от ООН

Иранският външен министър Абас Арагчи е изпратил писмо до генералния секретар на ООН Антонио Гутереш, в което призовава за противопоставяне на „всички форми на чужда намеса“ в Ислямската република, съобщиха държавните медии на 15 януари. В същия ден Съветът за сигурност на ООН ще се събере на заседание заради ситуацията с окървавените от режима протести в страната, поискано от Съединените щати,

В писмото Арагчи призовава ООН да се противопостави на всички действия "срещу териториалната цялост и националните интереси на Иран". Той нарича гражданските протести срещу властта "насилнически" и "терористични", но удобно пропуска факта, че силите за сигурност стрелят по демонстранти и ги убиват масово: Броят на убитите в Иран може да достигне 20 000: САЩ готвят атака до часове? (ВИДЕО).

Иран сравни протестиращите с "Ислямска държава"

Снимка: Абас Арагчи, Kremlin.ru

„През последните дни станахме свидетели на насилствени действия и тероризъм в стила на "Ислямска държава" срещу Иран“, пише Арагчи в писмото, цитирано от опозиционната медия Iran International, базирана във Великобритания.

Външният министър казва, че протестите всъщност били „саботирани от терористични елементи“, и призова за осъждане на тези "терористични актове".

Арагчи също така критикува изявленията на САЩ относно правата на човека в Иран, наричайки ги „подвеждащи и срамни“. Щатите обещаха да ударят "силно" режима, ако той убива протестиращи, но в последните си изявления Доналд Тръмп явно се отдалечава от тези заплахи: "Убийствата на цивилни в Иран са спрели": Тръмп се позовава на "надеждни източници".