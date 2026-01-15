Режимът в Иран на всяка цена иска да остане: Бивш зам.-министър на отбраната със сценарийте за войната

"Няма движение срещу институции и части от националната гвардия. Разглеждат се няколко потенциални сценарий в Иран: смяна на режима, реален план за мир и влиянието на САЩ". Това заяви председателят на Софийския форум за сигурност Йордан Божилов пред bTV за ситуацията в Иран. Още: Предстои ли атака срещу Иран: САЩ трупат огнева мощ в Близкия изток, изтеглят свои военни от ключова база

Бойно поле и пълномащабна война

Божилов заяви, че не вижда американски военни да влязат на територията на Иран. Отделни удари биха могли да се случат, но те няма да решат нищо, посочи председателят на Софийския форум за сигурност.

Според него целия Близък изток може да стане бойно поле, ако не се намери решение за мир. Той смята, че може да се стигне до бежански вълни до други държави.

Йордан Божилов добави още, че протестите в Иран не са организирани, а са масови и спонтанни. Ключовият фактор е дали режим в Иран ще остъпи, добави бившият заместник-министър на отбраната. И допълни, че режимът в Иран изпозлва всякакви варианти, за да се запази.

Божилов отбеляза, че падането на режима в Иран поставя въпроса кой идва след това - дали е нов режим в нова форма или представители на военните или други сили, дали това са хора или групи, които са извън Иран. Ние виждаме много различни фактори, които все още се борят за властта в Иран. Режимът е готов на всякакви действия, за да се запази

