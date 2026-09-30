Последните войници си тръгват: САЩ напускат Ирак след 23 години

Последните американски военни трябва да напуснат базите си в Ирак до сряда, 30 септември, с което ще бъде сложен край на военното присъствие на САЩ в страната, започнало с инвазията през 2003 г. За повече от две десетилетия близо 4500 американски военнослужещи загинаха в Ирак.

Изтеглянето е резултат от споразумение, постигнато през 2024 г. при президента Джо Байдън и изпълнено от администрацията на настоящия президент Доналд Тръмп. То се случва на фона на продължаващата война между САЩ и Иран и премахва американското военно присъствие, което в продължение на години служеше като противотежест на влиянието на Техеран в Ирак.

"На 30 септември ще отпразнуваме обръщането на една черна страница в историята на Ирак и провала на окупацията да наложи волята си над нашата страна", заяви пред Reuters Абу Моджтаба ал Ясири, командир в подкрепяната от Иран групировка "Ислямска съпротива в Ирак". Още: Танкер с 2 млн. барела петрол беше ударен във водите на Ирак

Повече пространство за влияние на Иран

Подкрепяните от Техеран фракции през последните години натрупаха значително военно и политическо влияние в Ирак. Според иракския анализатор по сигурността Джасим ал Бахадли оттеглянето на американските сили може да им даде възможност да поискат още по-голяма роля при вземането на решения, свързани със сигурността и управлението на страната.

Иран също приветства изтеглянето. Заместник-председателят на комисията по национална сигурност в иранския парламент Амир Хаят Мокадам заяви тази седмица, че Техеран подкрепя напускането на американските военни от Ирак.

Вашингтон обвинява подкрепяни от Иран въоръжени групировки в Ирак за нападения, свързани с по-широкия регионален конфликт, включително за удар по голям саудитски петролопровод този месец. Властите в Багдад от своя страна твърдят, че се опитват да ограничат влиянието на тези формирования. Още: САЩ махат всичките си войници от Ирак, Хегсет мрънка срещу Трибунала в Хага (ВИДЕО)

В продължение на години Ирак се стреми да поддържа близки отношения едновременно с Вашингтон и Техеран. Балансът обаче многократно беше поставян на изпитание, когато конфронтацията между двете държави се пренасяше на иракска територия.

През 2020 г. САЩ убиха иранския генерал Касем Солеймани при въздушен удар край летището в Багдад. Последвалите нападения на съюзници на Иран срещу американски бази на няколко пъти доведоха и до ответни удари от страна на Вашингтон.

Седем от общо 18 американски военнослужещи, посочени като загинали във войната срещу Иран тази година, са загубили живота си в Ирак. Последният подобен случай е от юли, когато сержант от американската армия загина при контролираното обезвреждане на дрон в района на Ербил.

Опасения от вакуум в сигурността

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Подкрепата за окончателното напускане на американските сили не се ограничава единствено до близките до Иран групировки. Част от иракчаните обаче поставят под въпрос дали силите за сигурност на страната са готови да се справят без разузнавателната информация, логистичната подкрепа и безпилотните системи, осигурявани от международната коалиция.

"Смятаме, че в момента Ирак все още не е напълно готов да поеме изцяло отговорността за сигурността", заяви пред Reuters Абдулрахман ал Зобайе, сунитски племенен лидер от Фалуджа.

По думите му иракчаните искат страната им да възстанови пълния си суверенитет, но в същото време се опасяват от вакуум в сигурността след напускането на международната коалиция.

Представители на властите в Багдад и автономния регион Иракски Кюрдистан също предупреждават, че "Ислямска държава" продължава да разполага със спящи клетки, въпреки че териториалният контрол на джихадистката организация в Ирак беше разгромен. Още: Американската армия напуска Ирак до 30 септември

Кюрдският командир Сирван Барзани заяви, че през последните седмици е забелязана засилена активност на подобни клетки. Според него новините за предстоящото изтегляне на международната коалиция са повишили морала на бойците.

Иракските сили за сигурност съобщиха и че са разкрили предполагаема клетка на "Ислямска държава", която подготвяла самоубийствени атентати, планирани да съвпаднат с изтеглянето на американските сили. Случаят показва едно от непосредствените предизвикателства пред иракските служби след края на американската мисия.

САЩ вече веднъж напуснаха Ирак

Американските войски се изтеглиха от Ирак за първи път в края на 2011 г., след продължилата години военна операция и въоръжената съпротива срещу американското присъствие. Още: Златно бельо и милиони в брой: Шокираща находка в дома на иракска депутатка (СНИМКА)

По-малко от три години по-късно американските сили се завърнаха, този път по искане на Багдад, за да помогнат на иракските сили в борбата срещу настъпващата "Ислямска държава".

Сега САЩ отново напускат Ирак. След 30 септември страната ще трябва да се справя с оставащата заплаха от джихадистки клетки и влиянието на различните въоръжени фракции без постоянно американско военно присъствие на своя територия.