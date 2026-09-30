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Рекорд: В Токио вали дъжд повече от 1 месец (ВИДЕА)

30 септември 2026, 6:51 часа 331 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Рекорд: В Токио вали дъжд повече от 1 месец (ВИДЕА)

В Токио вали дъжд вече 34 поредни дни. Това е рекорд в цялата история на метеорологичните наблюдения в града. Липсата на слънчева светлина и излишната влага вече оказват влияние върху земеделието. Японските медии съобщават за проблеми с растежа на зеленчуците и за намаляване на реколтата. Дъждовете може да спрат в началото на октомври. В районите с преовлажнена почва властите предупреждават за риск от свлачища.

Порой и наводнения на Балканите

Порой и локални наводнения удариха много балкански градове. Според кадри в социалните мрежи улиците на черногорската столица Подгорица и на босненския град Требине заприличаха на реки. След дъжда, който валя почти цяла нощ и сутрин в Подгорица, голяма част от улица „Херцеговачка“ в центъра на града се наводни, пише черногорското издание Vijesti.

 

Много жители на тази част на града в момента не могат да стигнат до пазара или дори до работа.

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Заради бурята бяха наводнени и няколко други улици в центъра на града, пише още черногорската медия.

За голямо наводнение в босненския град Требине, пише и RTRS vijesti и споделя кадри от пороя.

 

Требине е град, административен център на община Требине, Република Сръбска, която е част от Босна и Херцеговина. Градът се намира на около 120 км от черногорската столица, която също бе засегната от обилните дъждове.

Градушки с диаметър между 1 и 3 см, силни и временно бурни пориви на вятъра, интензивни краткотрайни валежи, които могат да доведат до локални наводнения. 

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Токио Валежи дъжд
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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