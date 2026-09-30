Рекорд: В Токио вали дъжд повече от 1 месец (ВИДЕА)

В Токио вали дъжд вече 34 поредни дни. Това е рекорд в цялата история на метеорологичните наблюдения в града. Липсата на слънчева светлина и излишната влага вече оказват влияние върху земеделието. Японските медии съобщават за проблеми с растежа на зеленчуците и за намаляване на реколтата. Дъждовете може да спрат в началото на октомври. В районите с преовлажнена почва властите предупреждават за риск от свлачища.

It has been raining in Tokyo for 34 consecutive days



This is a record for the entire history of weather observations in the city. The previous record



The lack of sunlight and excess moisture are already affecting agriculture. Japanese media report problems with vegetable growth… pic.twitter.com/IxvassNVm8 — NEXTA (@nexta_tv) September 29, 2026

Порой и наводнения на Балканите

Порой и локални наводнения удариха много балкански градове. Според кадри в социалните мрежи улиците на черногорската столица Подгорица и на босненския град Требине заприличаха на реки. След дъжда, който валя почти цяла нощ и сутрин в Подгорица, голяма част от улица „Херцеговачка“ в центъра на града се наводни, пише черногорското издание Vijesti.

Много жители на тази част на града в момента не могат да стигнат до пазара или дори до работа.

Заради бурята бяха наводнени и няколко други улици в центъра на града, пише още черногорската медия.

За голямо наводнение в босненския град Требине, пише и RTRS vijesti и споделя кадри от пороя.

Требине е град, административен център на община Требине, Република Сръбска, която е част от Босна и Херцеговина. Градът се намира на около 120 км от черногорската столица, която също бе засегната от обилните дъждове.

Градушки с диаметър между 1 и 3 см, силни и временно бурни пориви на вятъра, интензивни краткотрайни валежи, които могат да доведат до локални наводнения.