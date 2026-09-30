Северна Корея отрече да стои зад взривовете в демилитаризирана зона

Сестрата на севернокорейския лидер Ким Чен Ун - Ким Йо-чен, отхвърли обвиненията на Южна Корея, според които Северна Корея е отговорна за експлозиите на мини, ранили трима войници в демилитаризираната зона между двете Кореи миналата седмица. "Това обвинение на Сеул е твърде низко и подло, подобно на племената в Република Корея", се казва в изявление на Ким Йо-чен, цитирано от севернокорейската новинарска агенция КЦТА.

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Северна Корея каза още, че Южна Корея ще си плати за това, че иска да хвърли върху Пхенян вината за взривовете.

Ким Йо-чен е смятана за доверено лице на брат си и често се изказва публично по въпроси на външната политика.

Искане за извинение

Южнокорейската армия поиска извинение от Северна Корея след експлозията. "Северна Корея трябва незабавно да прекрати дейностите си, които покачват напрежението на Корейския полуостров и ние настояваме за извинения и за отговорни мерки", заяви представител на южнокорейските въоръжени сили.