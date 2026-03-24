WSJ: Иран е поставил тежки условия за прекратяване на войната в Близкия изток

Медиатори в Близкия изток се опитват да посредничат в преговорите между САЩ и Иран за прекратяване на войната. Въпреки това между двете страни остават значителни различия и Техеран е поставил трудни за изпълняване на условия за прекратяване на конфликта, съобщава The Wall Street Journal. Неназовани арабски представители твърдят, че основният фокус е върху отварянето на Ормузкия проток, ключов маршрут за износ на енергия от страните. Иран е затворил този маршрут и кораби, които се опитват да преминат през пролива, са атакувани.

Източници на журналистите отбелязаха, че медиаторите са предложили контролът върху този стратегически воден път да бъде прехвърлен на неутрален регионален комитет, който да осигури преминаването на всички плавателни съдове. Същевременно Египет предложи петдневно прекратяване на огъня, за да укрепи доверието в споразумението.

Иран е поставил условия за прекратяване на войната

Иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция, отговорен за защитата на режима, държи да има решаващата дума за прекратяване на конфликта. Корпусът на гвардейците на ислямската революция поиска нов ред за Ормузкия проток. Източници съобщиха на изданието, че Техеран иска да налага такси на корабите, преминаващи по този маршрут, подобно на Египет и Суецкия канал. Освен това, Корпусът на гвардейците на ислямската революция иска гаранции, че войната няма да бъде възобновена. Те също така изискват прекратяване на израелските удари срещу подкрепяната от Иран ливанска групировка „Хизбула“. Други искания включват затваряне на американски бази в Персийския залив и обезщетение за щетите, нанесени на Иран по време на войната.

„Много от иранските искания, изразени по време на частните посреднически усилия – позиции, които само се засилиха от втората седмица на войната – са в съответствие с тези, които Техеран е изразил публично. След като е преживял над 16 000 американски и израелски въздушни удари, запазвайки пълен контрол над ситуацията и способността да поразява критични цели в целия Персийски залив, режимът ясно заяви, че няма намерение просто да прекрати войната, като сключи прекратяване на огъня, което би позволило да бъде атакуван по-късно“, се казва в статията на WSJ.

Бъдещето на Ормузкия проток

Длъжностни лица от страните от Персийския залив се противопоставят на идеята за налагане на износни мита през Ормузкия проток. Освен това Саудитска Арабия заяви, че няма да позволи на Иран да получи предимство в операциите си по този воден път. САЩ също имат свои собствени искания. По-конкретно, Вашингтон настоява за спиране на ракетната програма на Иран, прекратяване на обогатяването на уран и подкрепата за регионални групи, както и безусловно отваряне на Ормузкия проток.

На въпроса кой ще контролира Ормузкия проток след войната, президентът на САЩ Доналд Тръмп отговори: „Може би аз“. Той обаче добави, че „новото иранско ръководство“ също ще играе роля, се посочва в статията.

Ирански и арабски представители изразиха скептицизъм относно успеха на дипломатическите усилия на Тръмп. Смята се, че те са опит за спиране на рязкото понижение на цените на петрола, които се сринаха, след като американският лидер обяви напредък в преговорите.

Изданието отбелязва, че Египет, Турция и Пакистан са провели отделни разговори със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и иранския външен министър Абас Арагчи. Източници на журналистите съобщиха също, че Египет е провел разговори с представители на Корпуса на гвардейците на ислямската революция. Катар и Оман, наред с други, участват в преговорите и с двете страни.

