За годишнината от атаката на 7 октомври: Израел се готви за нови нападения на "Хамас"

Израелската армия да бъде особено бдителна и да бъде готова за всички възможни сценарии в Ивицата Газа преди годишнината от нападението на 7 октомври 2023 г., която се навършва утре. Това нареди израелският министър на отбраната Израел Кац, цитиран от Франс прес. Тези указания той даде "в светлината на разузнавателната информация за намерения на "Хамас" да се опита да извърши атаки и атентати срещу нашите сили".

"Ако нашите сили понесат загуби, "Хамас" и населението на Газа ще платят за това висока цена", предупреди министърът, съобщава агенцията.

Израелските сили се опасяват от опити за засади срещу израелски военни постове в контролираната от израелската армия част на Газа, както и от отвличания на войници.

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През последните месеци израелската армия редовно предупреждава правителството за опити на "Хамас" да възстанови капацитета си.

Припомняме, че мако по-рано, на официална церемония по случай годишнината от 7 октомври в Йерусалим израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че "Хамас" повече никога няма да управлява Ивицата Газа.

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