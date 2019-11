Защо Индия изпревари Китай по замърсяване на въздуха? (ВИДЕО)

Северна Индия продължава да се бори с екстремно високите нива на замърсяване, и това поставя отново въпроса за качеството на въздуха в Азия. Пекин отдавна е известен със своя смог - но статистиката показва, че жителите на Индия, Пакистан и Бангладеш дишат далеч по-лош въздух, пише BBC.

The pollution in India's capital New Delhi has reached an apocalyptic level, and two Indian ministers suggested ways to cope with it: eat carrots and listen to music pic.twitter.com/8Y9nzrZBVj — TRT World (@trtworld) November 4, 2019

WATCH: A car rationing system has been imposed in New Delhi in a desperate effort to reduce air pollution in India's capital amid a public health emergency; on Sunday, the city's Air Quality Index levels crossed 999 -- too high to be accurately recorded https://t.co/8JpYjsePSk pic.twitter.com/0yi6BiqH4b — CBS Evening News (@CBSEveningNews) November 4, 2019

HEAT PODCAST: Delhi’s Chief Minister likened the toxic #DelhiAirEmergency to a ‘gas chamber.’ But can anything be done?



Behavioral scientist&climate expert Dr Sweta Chakraborty @SWETAC joins @nathanking to explore India’s ongoing pollution crisis. https://t.co/asdan6L1AY — CGTN America (@cgtnamerica) November 6, 2019

VIDEO: Protestors gather in India's capital to demonstrate for action against pollution as New Delhi is enveloped in heavy, toxic smog -- the worst levels in recent years -- with flights diverted or delayed as politicians blame each other for failing to tackle the crisis pic.twitter.com/o2ZdiKsDVI — AFP news agency (@AFP) November 4, 2019

HEALTH EMERGENCY: Authorities in New Dehli, India, have ordered schools to close and have turned to rationing car-use in an attempt to reduce air pollution, which reached its worst level this year over the weekend. https://t.co/sPHrhi7V61 pic.twitter.com/cUAJwqIzyJ — World News Tonight (@ABCWorldNews) November 4, 2019

Според информация на Greenpeace и IQ AirVisual, швейцарска група, която събира данни за качеството на въздуха в цял свят, от 30-те града с високи показатели на замърсяване, 22 се намират в Индия. Останалите 8 града са в Пакистан, Бангладеш и Китай. Пекин се нарежда едва на 122 позиция в тези изследвания През 2018г. според доклад за качеството на въздуха в света в първата 13-тица се нареждат градовете Делхи, Дака, Кабул, Манама, Катманду, Пекин, Абу Даби, Джакарта, Ханой и Исламабад. Като цяло миналата година Бангладеш е страната с най-лош въздух, следван от Пакистан и Индия. Класациите се базират на средното замърсяване и изследват качеството на въздуха на годишна база. На статистиката обаче не може да се разчита на 100% по две причини: станциите не са развномерно разположени в страните и няма сигурност за коректността и прозрачността на получените данни. Въпреки това данните със сигурност показват налагаща се тенденция.Замърсяването в градските райони обикновено е комбинация от различни фактори: най-вече трафик, електроцентрали, изгарянето на изкопаеми горива, и развити тежки индустрии. Това, което отличава Китай от Индия, е, че в последната все още фермерите изгарят много стърнища при обработването наземята си в селскостопанските райони. Обикновено през есента, нивото на замърсяване на въздуха се увеличава.Не можете да подценявате изгарянето при обработката на земя като фактор за замърсяването, въпреки че често се подчертава по-голямото влиняние на автомобилите и тежката промишленост, подчертава доц. Томас Смит от Училището по икономика в Лондон пред BBC.Горенето на отпадъци при селскостопанското производство е проблем с който Китай се справи като забрани процеса и така успя да спре този вид замърсяване, обяснява той. Заради гъстия смог преди дни Върховният съд на Идния разпореди да спре паленето на стърнищата около Делхи, но настъпващата зима влошава положението. Въздухът през този сезон застоява и държи замърсителите над града, казва доцентът. Чрез НАСА можем да проследим концентрацията на пожари и топлинни аномалии през последните дни и седмици. Районът северозападно от Делхи показва силно необичайна концентрация на огнища, подчертава Смит. Разликата между двете държави, според изследователя, е в това, че Индия действа, следвайки събитията, докато реакцията на Китай е превантивна.Нивата на замърсяване се категоризират чрез измерване на нивата на опасни частици във въздуха. След това резултатът се класифицира в скала от добро до опасно. "Ефектът от замърсяването е различен за всеки човек", обяснява д-р Кристин Коуи от Университета на Нов Южен Уелс. "Някои хора се оплакват от дразнене на очите, гърлото, поява на хрипове и обостряне на симптоми на астма. Кашлицата със сигурност е също много често срещан симптом - дори при хора, които не страдат от астма. Засегнати са предимно много младите и възрастните хора, както и хората с вече съществуващи респираторни заболявания като или със сърдечни проблеми.", подчертава тя. Според Коуи дори краткото излагане на въздух с лошо показатели на замърсяване може да предизвика атака на астма или да увеличи риска от инсулт.Колкото по-дълго вдишваме, толкова по-големи са рисковете, аСъветът е да останете на закрито, да намалите физическите упражнения и да носите маска. За жалост в бедни страни като Индия тези съвети не работят. "Това е токсичен въздух", казва Дейвид Тейлър, професор по промени в околната среда в Националния университет в Сингапур. "Много често е неудобно да се предпазите, особено ако се налага да работите навън и ако се налага да вършите работа, която изисква по-тежък физически труд."Днес нивата на замърсяване в Европа, Австралия и САЩ са значително по-ниски от екстремните показатели на Индия, особено в последните дни, пише BBC. Всъщност голяма част от познанията за замърсяването и качеството на въздуха съвременната наука придобива след 1952г. Тогава Лондон бил покрит с наричания "Голям смог" - дебел токсичен слой замърсяване, което не се вдигнало от града с дни. Основен причинител за смога се оказали електроцентралите по течението на Темза.