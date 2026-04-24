24 април 2026, 10:27 часа 1538 прочитания 0 коментара
Знае ли нещо Китай? Страната призова гражданите си да напуснат Иран

Китай призова гражданите си в Иран да напуснат страната или да се преместят в по-безопасни райони възможно най-скоро. Като причина за призива Пекин посочи продължаващите рискове за сигурността. Министерството на външните работи заяви, че ситуацията остава „сложна и нестабилна“ въпреки частичното отваряне на въздушното пространство, и посъветва гражданите, които вече се намират в Ислямската република, да избягват чувствителни обекти и да вземат допълнителни предпазни мерки.

То също така повтори, че при настоящите условия китайските граждани не трябва да пътуват до Иран.

Доналд Тръмп чака да види с кого в Иран може да преговаря

Всичко това се случва в очакване на нова ескалация - Ормузкият проток остава затворен, САЩ и Иран са взели под прицел плавателни съдове в ключовия морски маршрут, а в същото време втората им серия преговори за мир в Пакистан се провали. Американският президент Доналд Тръмп удължи примирието на практика за неопределено време, но напрежението не стихва.

Републиканецът заяви в четвъртък, 23 април, че времето за Иран изтича, и подчерта, че споразумение ще бъде постигнато само ако то е в интерес на САЩ. По този начин даде да се разбере, че Вашингтон не проявява никаква спешност за прекратяване на конфликта.

Тръмп заяви, че Иран е разделен на „твърдолинейни“ и „умерени“ политици на фона на вътрешни борби в ръководството. Това, по думите му, пречи за единна вътрешна позиция по споразумение с Вашингтон.

Израелският министър на отбраната Израел Кац същевременно заяви, цитиран от опозиционната иранска телевизия Iran International, че страната му е готова да възобнови военните операции срещу Иран и очаква разрешение от Вашингтон. Той даде сигнал за готовност както за настъпателни, така и за отбранителни действия, а също така каза, че целите вече били определени.

Димитър Радев
