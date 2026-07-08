Македонското разследване срещу пропагандата: Възможни ли са арести на българи?

За възможни арести на българи предупреди източник на Actualno.com след като на 5-ти юли тази година близката до МВР на Северна Македония онлайн медия "Skopje1" публикува кратък материал за разследване на МВР и Агенцията за национална сигурност на Северна Македония срещу 20 онлайн медии и профили в социалните мрежи, които насаждали омраза сред обществото в Северна Македония.

Материалът беше неофициална информация, като в него нямаше почти никаква фактология, освен цитат от публична публикация на Агенцията за национална сигурност на Северна Македония от март месец тази година, когато МВР и АНБ ( агенцията за национална сигурност на РСМ ) съобщиха за медиите, че са арестували гражданин от Скопие, защото разпространявал брошури в подкрепа на включване на българите в Конституцията на страната.

Ден по-късно друга македонска медия "Слободен печат" получи официално потвърждение на информацията в Skopje1" от македонското вътрешно министерство, след което темата намери място първо в Actualno.com същия ден и на следващия в БТА, но и в други български медии. ОЩЕ: Кой иска да скара София и Скопие: Македонските служби разследват във "Фейсбук"

Кой може да е застрашен?

В Република Северна Македония езикът на омразата и антибългарската пропаганда са факт. Медиите там тенденциозно отразяват негативни новини, свързани с България, българите и дори дребен криминален случай е повод за създаване на лош имидж на българите.

Още от март месец тази година МВР и АНБ Скопие излязоха с официална информация, че водят разследване по 2 обвинения срещу Виктор Стоянов от Фондация "Македония" по член 394-Г от Наказателния кодекс.

Текстът от закона предвижда в случай, че някой създава нетърпимост и омраза в македонското общество и против македонския народ през интернет, се наказва с лишаване от свобода до 2 години. Член 394-Г е остатък от Наказателния кодекс на Югославия, когато за "отричане на македонския народ", българите от Македония са лежали по затворите с 5- годишни присъди.

По същият член 394-Г наскоро бе осъден и българинът от Битоля Люпчо Георгиевски: само защото е цитирал мисли на бележития българин и лидер на ВМРО Иван Михайлов. Той все още поддържа страницата на Културен център "Иван Михайлов" в Битоля.

Наскоро по сигнал на Канал 5 бе осъден за същото и изявеният българин от град Велес - Драги Каров, заради коментар във "Фейсбук", в който нарича сърбомани собственика и директора на македонската телевизия. ОЩЕ: Болен от рак и с присъда: 72-годишният македонски българин Драги Каров не се страхува, защото е тормозен цял живот

Същевременно влиятелната македонска медия Канал 5 атакува и българския подкаст "Коридор" 8 на Георги Станков, криейки атаката си зад измислен спор за авторски права. Макар и Станков да не е македонски гражданин, по информация в социалните мрежи към него е заведено и дело в Скопие.

Източник на Actualno.com напомня за акция по незаконно отнемане на ТВ техника от гражданското ТВ студио и предупреждава, че в близко бъдеще са възможни незаконни арести и отнемане на техника на журналисти в страната.

Медии и влияния в РСМ: Какво казват институциите

Припомняме, че през април излезе информация за трансгранична мрежа за политически манипулации в Скопие, с която се свързват вече бившия унгарски премиер Виктор Орбан и сръбския президент Александър Вучич.

Неслучайно в новия доклад на Европейския парламент се отчете ширещия се "Сръбски свят" в Северна Македония, но и руското влияние в страната. Знаем, че Орбан беше един от приятелите на руския диктатор Владимир Путин в Европа. ОЩЕ: "Трансгранична мрежа за политически манипулации": Замесиха Вучич и Орбан в контрола на медиите в Скопие

Същевременно Европейската комисия Европейска комисия срещу расизма и нетолерантността към Съвета на Европа имашеи доклад за езика на омразата в македонските медии, а като пример беше дадена именно Канал 5.

Въпреки че "Нова Македония" и останалите македонски медии също наричат българите окупатори, също преекспонират лошите новини за България именно с тази цел.

Междувременно в некласифицирания доклад на ДАНС от 2024 г. се говори за дестабилизационен потенциал от провеждането на руски злонамерени влияния и информационни операции в региона на Западните Балкани, интензифицирането на крайния национализъм, отстъпленията от принципите на демокрация и върховенство на закона, нарушаването на принципите на добросъседство и постигнатите договорености.

Макар и да не е споменато изрично по всичко личи, че се има предвид руското влияниее в Северна Македония, тъй като именно тя отговаря на описанието.

Изглежда нещата от 2024 г. не са се променили особено много.

Освен това в този доклад на ДАНС се говори и за регионален фактор на влияние, който не се назовава, но обхватът на доклада съвпада с годината на приемане на така наречената доктрина "Сръбски свят".