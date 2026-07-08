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Божанов настоява "Прогресивна България" да са по-агресивни срещу корупционния модел (ВИДЕО)

08 юли 2026, 11:01 часа 238 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Божанов настоява "Прогресивна България" да са по-агресивни срещу корупционния модел (ВИДЕО)

"Очакването ни от управляващите е да бъдат много по-проактивни, много по-агресивни срещу модела, а не с процедурни хватки да отбутват темите по-нататък във времето", заяви съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов пред медиите в парламента след като пленарна зала отхвърли искане за изслушване на шефа на ДАНС за осуетена проверка в складове за лекарства по сериозни съмнения за схема с източване на сериозни средства, включително от бюджета на НЗОК. 

"Днес поискахме изслушване по тази тема и управляващите от "Прогресивна България" го отхвърлиха. Ние ще предложим това изслушване в комисия, но по-важното е защо и тези управляващи падат в капана да отхвърлят такива ключови изслушвания", каза Божанов и напомни за случая с предотвратена операция на ГДБОП в Пловдив и изтъкна, че това е един вид втори епизод.

Според него както и предишните, така и тези са доста плахи по отношение на разбиването на тези схеми. ОЩЕ: Поредният случай на "Прибирайте се, колеги": ДБ иска обяснение от ДАНС защо е спряна проверка на складове за лекарства

Още искания към ДАНС

"Очакваме и ДАНС да изпрати всички документи, свързани с Мавров, а по стечение и на обстоятелствата за новия подуправител на Касата Меджидиев", добави още Божанов. 

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Припомняме, че миналата седмица от "Демократична България" попитаха има ли разработки срещу Медждиев в ДАНС. ОЩЕ: Древногръцки божества и Тангра да му е на помощ: Караница в парламента за папки в ДАНС и втория подуправител на НЗОК

 

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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