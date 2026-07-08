По гръцките острови поставят бариери във водата, за да спасят туристите от кръвожадна риба

Гърция приема проблема с популацията на опасната риба-заек по бреговете си сериозно и преприема навременни мерки. Страната прилага в действие проект за плаваща бариера срещу медузи и агресивната риба-заек.

Подобна плаваща преграда беше инсталирана пилотно на остров Евия. Съоръжението не допуска опасната риба да достигне до плажа. Засега нападенията на тази риба срещу плуващи хора в морето са изключителна рядкост, но все пак представляват опасност.

Останалите острови също са в готовност

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Към момента няма пострадали туристи, но действително има обществено безпокойство сред местните жители по островите, както и сред туристите.

Властите призовават да се спазват изискванията на лекарите от Червения кръст, които препоръчват хората да потърсят незабавно лекарска помощ, ако бъдат ухапани от тази риба. Популацията й се разпространява това лято предимно в Егейско море заради климатичните промени.

От остров Евия съобщават, че са реагирали бързо на предизвикателството и за повече сигурност на туристи поставят предпазна мрежа. Същата мрежа спира и достъпа на лилавите медузи това лято, предаде БНР.

Голяма част от островите също очакват разрешение, за да поставят плаващата предпазна бариера.

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Гръцкото министерство на околната среда дори обяви програма, при която ще се плаща на професионалните рибари при улов на опасната риба. За любителите рибари официалните препоръки са дори да не я докосват, защото рибата има опасен токсин.