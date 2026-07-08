Докато Скопие не прави нищо: Силяновска убеждава Европа в ползите на разширяване на ЕС

+Мотото „По-силна Европа - по-силно НАТО“ според мен означава, че разширена и обединена Европа е по-силна Европа, но най-силната Европа е Европа, която живее в мир и демокрация, основани на принципи и ценности. Това е моето послание", подчерта македонският президент Гордана Силяновска - Давкова в кратко изявление пред медиите преди срещата на Северноатлантическия съвет на ниво държавни и правителствени глави, която се провежда в президентския комплекс „Бещепе“ в Анкара, предаде македонската медия "Либертас".

На практика Силяновска казва на Европа какви са ползите от разширяването, въпреки че последният доклад на Европейския парламент със съжаление констатира липса на напредък на Скопие и отново напомня, че трябва да впишат българите в македонската конституция. Нещо, което не са направили вече 4 години.

Тя ще се обърне към срещата на Северноатлантическия съвет, на която присъстват държавните и правителствените ръководители на 32 държави-членки на НАТО.

В навечерието на срещата на върха на НАТО, Силяновска Давкова присъства на приема, организиран от президента на Република Турция Реджеп Тайип Ердоган снощи. ОЩЕ: По покана на Ердоган: Силяновска е на гала вечеря в Турция

С кого ще се срещне?

В кулоарите на срещата на върха е предвидено президентът Силяновска-Давкова да се срещне с ръководители на делегации от някои от държавите-членки на НАТО.

Двудневната среща на върха в Анкара събира лидери от 32-те държави членки на НАТО, включително президента на САЩ Доналд Тръмп, френския президент Еманюел Макрон, британския премиер Киър Стармър, германския канцлер Фридрих Мерц, италианския премиер Джорджия Мелони, канадския премиер Марк Карни, финландския президент Александър Стуб, словашкия президент Петер Пелегрини, албанския премиер Еди Рама, българския премиер Румен Радев, черногорския премиер Милойко Спаич и други.

На срещата на върха ще присъстват и генералният секретар на НАТО Марк Рюте и председателят на Европейския съвет Антонио Коща.

Освен 32 държавни и правителствени ръководители от НАТО, на срещата на върха присъстват и близо 100 министри, висши дипломати, представители на международни организации, както и няколко хиляди дипломати, журналисти и други гости. ОЩЕ: На фона на промени в ролята на САЩ: Лидерите на НАТО на ключова среща в Турция