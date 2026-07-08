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Промените в ИК: ДБ няма да подкрепи отпадането на район "Чужбина" (ВИДЕО)

08 юли 2026, 11:31 часа 367 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Промените в ИК: ДБ няма да подкрепи отпадането на район "Чужбина" (ВИДЕО)

"Демократична България" няма да подкрепят отпадането на район "Чужбина". Това коментира председателят на парламентарната група на "Демократична България" в 52-ото Народно събрание Надежда Йорданова пред медиите в парламента в контекста на предложенията на управляващите от "Прогресивна България" за промени в Изборния кодекс. Визията на властта е промените да върнат машинното гласуване, да отпаднат ограниченията за гласуване извън ЕС и други, като идеята е те да бъдат приети до края на месец юли. 

Каузите на ДБ в ИК

Тя подчерта, че две от предложенията на "Прогресивна България" са каузи на "Демократична България", по които формацията своята последователна политика от години. ОЩЕ: "Демократична България" предлага пълно машинно гласуване на всички избори

"Днес в парламента започва да се обсъждат измененията в Изборния кодекс. Вчера стана ясно, че управляващите подкрепят две наши ключови каузи, а именно в България да се гласува основно с машини, машините да отчитат гласовете на българските избиратели като гаранция за честни избори и освен това да отпадне ограничението за брой секции извън държавите-членки на ЕС", коментира Йорданова.

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Днес правната комисия трябва да разгледа всички предложения за промени в изборното законодателство. Припомняме, че повечето партии в 52-ото Народно събрание имат идеи за промени в Изборния кодекс. ОЩЕ: "Прогресивна България" връща изцяло машинния вот

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Изборен кодекс Демократична България Надежда Йорданова 52 Народно събрание
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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