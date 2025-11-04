7 месеца след трагедията в Кочани: Говори се за подкупи, търси се истината за пиротехниката

"Собственикът на дискотеката е имал връзка с подкуп за издаване на лицензи, това е обхваното в обвинението", каза в интервю за БНТ държавният обвинител на Северна Македония Люпчо Коцевски във връзка с разследването на трагедията в Кочани, при която при пожар в нощен клуб загинаха 63 души, а десетки бяха ранени. Той обаче не говори само за корупция, а и за други влияния. От думите му стана ясно, че държавното обвинение работи по неспазването на законите и пропуски, като Коцевски отебляза, че повече от 10 години не е бил извършван контрол в тази дискотека.

Той бе попитан дали е имало незаконно издавани лицензи. "Да, има такива лицензи", обяви Коцевски.

Пиротехниката

Коцевски бе категоричен, че държавното обвинителство ще докаже и кой и как е внесъл пиротехниката, както и къде и как е набавена тя. "Дали трябвало тази пиротехника да се внесе или не. Това ще бъде предмет на доказване пред съда", каза Коцевски.

Хората обвиняват институциите

Седем месеца след трагедията пред камерата на БНТ застанаха някои от близките на загиналите в Кочани. Те обвиняват институциите и още имат питания, на които нямат отговор.

"Мисля, че най-големият виновник са институциите, които не са работили това, което е трябвало да работят", каза майка на загинало 16-годишно момиче в пожара.

За Александър, чиято сестра остава на 21 справедливостта в родината му е под въпрос. "Имаме много питания, но не знаем дали ще получим отговори".