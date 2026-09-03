В Босна и Херцеговина задържаха нелегални мигранти близо до хърватската граница

Близо 100 нелегални мигранти бяха задържани при мащабна операция, проведена от босненската полиция по границата с Хърватия, близо до река Сава, в координация с хърватската полиция, съобщи днес граничната полиция на Босна и Херцеговина, цитирана от ХИНА. Двудневната операция започна, след като хърватската гранична полиция предупреди своите босненски колеги за голяма група нелегални мигранти, събиращи се в по-широкия район на Босанска Градишка, близо до северната граница с Хърватия.

Още: Европейската служба за външна дейност заяви, че е имало руски и израелски мрежи, които са разпространявали тези измами

В сряда следобед полицията в Бистрица предотврати незаконното преминаване на границата на 63 души, в това число 40 пакистански и 23 бангладешки граждани, припомня ХИНА. Двама души, заподозрени в трафик на мигранти, също бяха идентифицирани и арестувани, а две лодки, предназначени за превоз на мигрантите през река Сава, бяха иззети. По-късно същата вечер граничната полиция на Босна и Херцеговина, в сътрудничество с полицията на Република Сръбска, откри още 33 души, които са се готвели да преминат незаконно границата с Хърватия. Сред тях са били 18 афганистански, 13 бангладешки и двама пакистански граждани.

Още: Германският президент: Германия е изградена от мигранти, имаме нужда от тях (ВИДЕО)

Всички мигранти бяха предадени на Службата за чужденци към Министерството на сигурността на Босна и Херцеговина. Незаконната миграция в Босна и Херцеговина се е увеличила от началото на годината, като последният наличен доклад на Министерството на сигурността показва, че броят на незаконните мигранти, влизащи в страната през първите четири месеца, е с 67,5 процента по-висок, отколкото през същия период на 2025 г., отбелязва ХИНА, цитирана от БТА.

Още: Само на километри от границата ни: Бунт на мигранти и напрежение с полицията

Данните на Международната организация по миграция, междувременно, показват, че през летните месеци Босна и Херцеговина е регистрирала най-голям брой незаконни мигранти, опитващи се да достигнат Европейския съюз през Западните Балкани – малко над 1100 на месец. Почти всички те само преминават транзитно през Босна и Херцеговина, като остават средно около две седмици в опит да преминат границата с Хърватия възможно най-бързо.

Още: Испания може да вземе 500 момичета мигранти от Сеута