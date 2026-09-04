Гърция открива трети завод: Скоро ще произвежда 15 000 военни дрона годишно

Гръцките държавни военни фабрики скоро ще могат да утроят производството си на дронове до 15 000 годишно, заяви в четвъртък министърът на отбраната Никос Дендиас, предаде гръцкото издание Kathimerini. Дендиас говори по време на посещение на военно производствено съоръжение близо до северния град Ксанти, което, според него, заедно с друго съоръжение близо до Атина в момента произвежда 5000 дрона годишно.

Дендиас добави, че след като през декември в Малакаса, северно от Атина, бъде открит трети завод, производството ще се утрои до 15 000 годишно.

Навлизат в новата ера

„И така, стигнахме до точката, в която нашите въоръжени сили много бързо навлизат в новата ера“, каза Дендиас. „Дроновете ни позволяват наблюдение, разузнаване и агресивни способности.“

Той добави, че в сравнение с настоящия капацитет за производство, в края на 2023 г. гръцкият флот от дронове се е състоял от два израелски дрона Heron със средна височина и голяма автономност, които не могат да бъдат разположени едновременно, и 252 индустриално произведени устройства, които „с цялото си уважение, са били на ниво Jumbo“ – във връзка с популярна гръцка нискобюджетна верига играчки.

На церемония по полагане на основите през юни за новия завод близо до Малакаса, Дендиас заяви, че това ще увеличи годишното производство на малки военни дронове от 4000 на около 10 000 годишно, като годишно ще се произвеждат още 600 по-големи дрона.

Гърция вече е инвестирала сериозно в дронове, произведени в чужбина, като част от мащабна военна инвестиционна кампания за милиарди евро, която включва френски фрегати и изтребители, американски военни самолети и широка система за противовъздушна отбрана по израелски модел срещу ракети и дронове. ОЩЕ: С изкуствен интелект и за милиарди: Гърция и Израел подписаха за "Щита на Ахил"