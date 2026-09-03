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Тялото на Младич пристига в Сърбия: Десетки хиляди сърби искат да изпратят военнопрестъпника

03 септември 2026, 17:55 часа 765 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тялото на Младич пристига в Сърбия: Десетки хиляди сърби искат да изпратят военнопрестъпника

Тялото на военнопрестъпника и палача от Сребреница би трябвало вече да е в Сърбия. "Доколкото знам, тялото е поето и би трябвало да пристигне в Сърбия в късния следобед“, каза сръбският президент Александър Вучич по-рано днес, предаде РТС. Младич, почина на 27 август в ареста в Хага, където излежаваше доживотна присъда за военни престъпления и престъпления срещу човечеството, най-страшното от които геноцидът в Сребреница. Същевременно Вучич заяви, че ако семейството реши да погребе Младич в Сърбия, държавата ще помогне за организирането на погребението по достоен и приличен начин.

Десетки хиляди сърби искат да отидат на  погребението му

Той добави, че държавата ще бъде готова да осигури всякакъв вид логистична, транспортна и друга подкрепа, както и да съдейства за поддържане на обществения ред, мира и сигурността. Вучич заяви, че ще бъде важно да се гарантира безопасността на всички присъстващи, като се вземат предвид оценките на Агенцията за сигурност и информация, Агенцията за военна сигурност и Министерството на вътрешните работи за възможния брой хора, които ще присъстват.

„Много е трудно да се осигури и гарантира сигурност за всички и ще бъде много важно, като се имат предвид оценките на БРИ, Агенцията за военна сигурност и Министерството на вътрешните работи, които са десетки хиляди участници. Трябва да осигурим всичко. Нашите служби имат взискателна работа пред себе си и ще използваме всичко, за да я осигурим“, каза Вучич.

На въпроса дали членовете на семейството имат специални искания, Вучич отговори, че не е негова работа да говори за това и обяви, че семейството ще се обърне към обществеността самостоятелно. „Вярвам, че в следващите часове и дни синът му Дарко ще ви информира за плановете и желанията на семейството. Ще бъдем там, за да осигурим всякакъв вид логистична и транспортна подкрепа и да запазим обществения ред, мира и сигурността“, каза Вучич, допълва хърватската "Индекс". ОЩЕ: "Ще коленичи на гроба на всеки, ако му носи точки": Трябва ли Вучич да присъства на погребението на Младич?

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Ратко Младич Сребреница Сърбия военни престъпления военнопрестъпник
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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