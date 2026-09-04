Стрелба по мечка: Туристи в Румъния преживяха бурна нощ

Румънските власти стреляха по мечка в хотел в румънския ски курорт Пояна Брашов, съобщава румънската информационна агенция Agerpres. Мечката се връщала няколко пъти в района на паркинга и застрашавала туристите. Присъствието на женската мечка е било съобщено чрез обаждане на спешна служба 112, а оперативният екип първоначално е решил да я преследва в гористата местност. Тъй като мечката се е връщала няколко пъти, застрашавайки група деца в района, в крайна сметка е било решено да бъде извадена чрез отстрел“, съобщиха от кметството на Брашов в петък.

Подобен случай е имало в курорта преди три седмици, а отстреляната в нощта на четвъртък срещу петък е четвъртият случай през последните четири месеца и 14-ият екземпляр, отстрелян или евтаназиран в община Брашов от началото на лятото.

Мечките настъпват в Румъния

Припомняме, че през август тази година местна мечка в Румъния ограничи достъпа до крепостта Поенари, смятана за истинския замък на Дракула. Случаят идва след като преди това румънските граждани в окръг Бакъу получиха предупреждение на телефоните си чрез RO-ALERT за наличието на мечка.

През юни трима чуждестранни туристи бяха нападнати от мечка в една от най-популярните туристически зони в румънския окръг Арджеш – Трансфъгърашан.

Заради популацията на мечките на места в Румъния са поставени предупредителните знаци за забрана за храненето им още от 2025 г. и въпреки че са написани на румънски и английски език, те се игнорират както от румънци, така и от чужденци. ОЩЕ: Ограничение за туристите в Румъния: Местна мечка не дава достъп до замъка на Дракула