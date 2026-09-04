Вучич се готви за избори: Шпионски софтуер срещу студентите в Сърбия

Най-малко 14 души от сръбското гражданско общество са били атакувани с усъвършенстван шпионски софтуер по-рано тази година в рамкитена най-голямата документирана вълна от подобни случаи в Сърбия, предаде британското издание The Guardian, позовавайки се на групата за цифрови права Share Foundation. Случаите са открити през август, след като Apple уведоми хора в 110 държави, че вероятно са станали жертви на наемнически шпионски софтуер.

Citizen Lab, която извършва криминалистични анализи на атаки със шпионски софтуер, публикува в сряда анализ, показващ, че поне един от сърбите е бил атакуван с шпионския софтуер Pegasus на NSO Group, което би дало на нападателя „пълен достъп до устройството“.

Жертвата е сръбското студентско движение

Шеър каза, че сред жертвите са членове на сръбско студентско движение, което е трън в очите на правителството на Александър Вучич от 2024 г. Образувано от национални протести, последвали срутването на жп гара през зимата, то е едно от най-големите студентски движения в Европа.

Официалните власти отричат

Няма доказателства, че правителството на Вучич е било организацията, която е атакувала студента със шпионския софтуер Pegasus. Друг шпионски софтуер, използван срещу студентите, включително софтуер, наречен NoviSpy, обаче е бил свързван със сръбските власти.

В интервю за Euronews Serbia TV в сряда, Ана Бърнабич, председател на парламента и високопоставен член на управляващата Сръбска прогресивна партия, отрече студентите да са били шпионирани. „Абсолютно не“, каза тя. „Не вярвам на нито една дума, която са казали", допълва още британското издание. ОЩЕ: Студентите все още търсят отговорност: Шествие в Сърбия отбеляза 22 месеца от трагедията в Нови Сад (ВИДЕА)