Ако карате скутер, мотоциклет или ATV в Гърция: Няма да ви е лесно това лято

Гърция планира мащабни промени в правилата си за движение по пътищата преди летния туристически сезон, въвеждайки по-строги правила за електрически скутери и мотоциклети и ATV под наем, заяви заместник-министърът на транспорта Константинос Киранакис, предаде гръцкото издание Kathimerini. В интервю за държавната телевизия ERT, Киранакис заяви, че компаниите за отдаване под наем вече няма да могат да предоставят мотоциклети, скутери или ATV без каски, което ще постави отговорността за спазването на изискванията върху операторите.

Шофьорите трябва да имат опит

Съгласно предложените правила, водачите ще трябва да притежават шофьорска книжка поне пет години, преди да наемат ATV, мярка, насочена към намаляване на инцидентите с участието на неопитни водачи.

Забрана за тротинетки за лица под 18 години

Законодателството ще забрани и използването на електрически тротинетки от непълнолетни в цялата страна.

Изисквания за паркирането

Киранакис каза, че компаниите за отдаване под наем на скутери ще бъдат задължени да определят места за паркиране и да премахват неправилно паркираните превозни средства от улиците и тротоарите всеки ден.

Новата рамка ще изисква от операторите също така да имат застраховка „Гражданска отговорност“, която ще гарантира обезщетение в случай на инциденти, включващи наети скутери. ОЩЕ: Внимавайте лятото в Гърция: 30 евро глоба за отворен прозорец на колата