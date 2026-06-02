Внимавайте лятото в Гърция: 30 евро глоба за отворен прозорец на колата

Лятото е тук, температурите се покачват и както всяка година е доста често срещано да се видят автомобили с един или и двата прозореца леко отворени, за да се проветри горещият интериор. Но бъдете внимателни, от скоро в южната ни съседка Гърция тази практика е наказуема, пише македонският портал Kajgana, позовайки се на списание Autopista, позовавайки и на испанското издание El País.

Новият гръцки закон

Новият гръцки Закон за безопасност на движението по пътищата е въвел изрично задължение за обезопасяване на превозните средства от неразрешено използване.

Поради това властите там смятат, че тази практика, каквато вече е в други европейски страни, не предотвратява ефективно неоторизиран достъп до превозното средство, нито, разбира се, неговата кражба. Настоящата глоба е 30 евро и може да бъде наложена от всеки служител на пътната полиция.

В Италия също има подобни глоби

От друга страна, Италия е най-строгата страна в това отношение и от години открито наказва шофьорите, които оставят паркирани превозни средства без надзор. Там дори минимално отворен прозорец на колата е основание за глоба, тъй като италианският закон за движение по пътищата изисква паркираните превозни средства винаги да бъдат правилно обезопасени. Само един, леко отворен прозорец е достатъчен, за да наруши това правило.