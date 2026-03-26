"Албанците се въоръжават - следим това": Вучич се тревожи да не нападнат Сърбия

26 март 2026, 15:06 часа
Сръбският президент Александър Вучич в гостуването си в Радио и телевизия на Сърбия заговори за въоръжаването на Хърватия, както и за "регионалния военен съюз между Хърватия и Косово и Албания", който всъщност е меморандум между трите страни, предаде македонската медия "Макфакс". Според сръбския президент обаче е ясно, че меморандумът от 2025 година е насочен към неговата страна, т.е. че е застрашена.

Вучич смята, че Хърватия е „страшно мощна въоръжена държава“ с изключително добре екипирана армия.

„Албанците в Тирана се въоръжават, ние следим това. Прищина се въоръжава от Запада и Турция. Нашата доктрина е да бъдем толкова силни, че да ги възпираме от атака. Обещах на гражданите на Сърбия, на всички майки и на всички граждани, че ще поддържаме мира почти на всяка цена“, заключи Вучич.

Вучич не помни военния си съюз с Унгария

„Не съм сключвал съюз, нито пък Сърбия е сключвала регионален съюз с никого“, каза още Вучич, но пропуска подписания през април 2025 г. военен съюз между министрите на отбраната на Унгария и Сърбия Кристоф Шалай-Бобровницки и Братислав Гашич.

Тогава няколко дни по-късно все още действащият лидер на босненските сърби Милорад Додик обяви, че Република Сръбска в Босна и Херцеговина, ще се присъедини към "новия военен съюз". ОЩЕ: Вучич говори заплашително срещу Хърватия: Трябва да внимава какво прави

Деница Китанова Отговорен редактор
Още от Балкани
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес