Американският посланик в Гърция пристигна като холивудска звезда (ВИДЕО)

Новият посланик на САЩ в Гърция Кимбърли Гилфойл най-сетне пристигна в Гърция, макари името й да се спряга за посланик повече от година. Тя обаче се появи сред обществото като истинска холивудска звезда. Новият посланик отбеляза началото на дипломатическата си мисия с музикална вечер в центъра на Атина, водена от гръцката поп звезда Константинос Аргирос, предаде гръцкото издание Kathimerini.

Зашеметяваща и усмихната, пристига в центъра, където пее Константинос Аргирос, добавя Flash.gr.

Събитието привлече видни гръцки политици и бизнесмени, включително министъра на морското дело Василис Кикилиас, министъра на труда Ники Керамеус, министъра на туризма Олга Кефалогяни и депутата от „Нова демокрация“ и бивш министър Христос Стайкурас. Гилфойл пристигна със семейството и близки приятели и беше посрещната топло от гостите.

Излизайки накратко на сцената, тя благодари на присъстващите и изрази нетърпението си да поеме новата си роля. „Ще се насладите на това пътешествие. Няма да ви разочаровам, няма да разочаровам Съединените щати, няма да разочаровам Гърция“, каза тя, според съобщения в местните медии, предизвиквайки аплодисменти от публиката.

Кога започва мандатът й?

Гилфойл трябва вече е в Гърция, но официално да започне мандата си във вторник, когато ще връчи акредитивните си писма на президента Константинос Тасулас в президентската резиденция. И така преди да се заеме с китайското влияние в Пирея - бившата годеница на Тръмп - младши реши да се позабавлява в нашата южна съседка. ОЩЕ: Пристанищата и китайското влияние: Задачата пред новия американски посланик в Гърция

Задачите на новия американски посланик

Новият американски посланик в Гърция Кимбърли Гилфойл е получила важна задача от Доналд тръмп, а именно да намали китайското влияние в региона. Контролът върху гръцките пристанища е ключов елемент от тази стратегия. САЩ отдавна гледат с подозрение на китайската собственост върху пристанището Пирея, най-голямото в Гърция и най-голямото в Средиземно море по отношение както на пътнически, така и на контейнерен трафик, и следят отблизо дейностите на собственика COSCO Shipping, държавна компания. В идеалния случай САЩ биха искали Гърция да окаже натиск върху COSCO да се откаже от Пирея, въпреки че, разбираемо, това е доста трудна задача. ОШЕ: Няма го американският посланик в Гърция