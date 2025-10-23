Авиобомба на Балканите: Властите планират евакуация

Авиобомба от Втората световна война в Хърватия ще доведе до евакуация на хората в неделя, съобщи хърватската медия "Индекс". Днес в Общинския дворец в хърватския град Пула се проведе пресконференция относно предстоящото деактивиране, преместване и унищожаване на авиобомбата. Тя беше открита на 15 октомври по време на строителни работи на Вели Връх. Представители на компетентните служби представиха подробности за предстоящите действия и инструкции на гражданите относно мерките за безопасност и процедурите за евакуация, което беше решено на заседание на Щаба за гражданска защита на град Пула.

Сложна операция в неделя

Кметът на Пула Педжа Гърбин обяви, че поради потенциалната опасност операцията ще се проведе в неделя, 26 октомври, от 10:00 часа, под наблюдението на полицията и компетентните служби.

„Смята се, че това е времето, когато има най-малко движение и най-малка концентрация на хора в района и тогава можем да извършим операцията с възможно най-малка заплаха за живота на хората. Това е сложна операция, хората, които ще изпълняват служебни задължения, излагат живота си на опасност и ние трябва да гарантираме, че им е позволено да работят спокойно и че са в безопасност, докато извършват операцията“, каза Гърбин, благодарейки на работниците по взривозащита за всеотдайната им работа. ОЩЕ: Изплувалата ракета в Синеморец се оказа руска, част от комплекса "Панцир-C1" (СНИМКИ)

Подробности за бомбата

Става дума за авиационна бомба от Втората световна война, произведена във Великобритания, тип GP 500 lb, MkIV, която е въоръжена със заден взривател.

Полицейските служители ще трябва да свалят взривателя, преди да я преместят.

След неутрализирането бомбата ще бъде безопасно транспортирана до бившия военен полигон „Марлера“ близо до Лижнян и унищожена чрез контролирана експлозия.

„Смята се, че самото деактивиране на взривателя ще отнеме около половин час, максимум час, но въз основа на предишния опит може да отнеме до десет минути. Като се има предвид, че взривателят не е повреден, очакваме бомбата да бъде деактивирана сравнително бързо“, каза началникът на службата за борба с експлозиите Вукоя, подчертавайки, че бомбата е безопасна веднага щом взривателят бъде отделен, след което гражданите ще могат да се върнат по домовете си. ОЩЕ: На пъпа на Берлин: Обезвреждат две бомби от Втората световна война, 22 хил. души са евакуирани