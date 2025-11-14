Белград ще има френско метро

Сърбия е все по-близо до реализирането на проекта за метро в Белград. Страната ще подпише окончателно търговско споразумение за изграждането на първата метро линия в Белград на 15 декември с френската компания "Алстом".

Това съобщи сръбският президент Александър Вучич след вчерашната си среща с френския президент Еманюел Макрон в Париж, съобщи регионалната телевизия Ен 1.

Така въпреки, че финансовият министър Синиша Мали наскоро зададе срок за откриването на метролинията до края на 2029 г., новите действия на властта ще направят възможно проектът да бъде реализиран още по-рано.

Какво са си говорили Вучич и Макрон

"Обсъдихме европейския път на Сърбия. Ние можем да постигнем много през следващата година, това зависи от нас, но аз вярвам, че настроението в ЕС също ще бъде благоприятно за напредъка на Сърбия", каза Вучич след срещата в Елисейския дворец.

Двамата с Макрон са обсъдили всички двустранни теми, включително съвместни проекти, инвестиции в Сърбия и сътрудничество в сферата на изкуствения интелект.

Също така стана ясно, че Сърбия ще купи суперкомпютър от Франция, който ще бъде много ценен и единствен по рода си в Югоизточна Европа, предаде БТА.

Военното сътрудничество на масата за преговори

Военно-техническото сътрудничество също е било тема на разговор между Вучич и Макрон. "Ние говорихме за (ракетите земя-въздух) "Мистрал" и за ракети за (изтребителите) "Рафал", но също така обсъдихме всички останали ключови двустранни споразумения", заяви Вучич, допълвайки, че с Макрон са обърнали внимание и на усложнената геополитическа ситуация.

Сръбският президент обяви, че по време на срещата се е борил за интересите на страната си и е посочил всички предизвикателства пред нея. "Вярвам, че в бъдеще ще имаме искрен съюзник и приятел в лицето на Франция. Благодарих на Еманюел Макрон за това", коментира още Вучич.