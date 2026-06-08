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Плажът стана кафяв: Ако ще ходите в Будва - помислете пак

08 юни 2026, 11:26 часа 131 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Плажът стана кафяв: Ако ще ходите в Будва - помислете пак

Граждани сигнализираха, че най-дългият и популярен градски плаж в черногорския курорт Будва е придобил кафяв цвят, става ясно от материал на черногорската медия Vijesti. Те подали сигнала по телефона, след което е извършен оглед на мястото на крайбрежната алея от отговорните власти. В рамките на проверката е установено, че през канала се изпускат незаконно фекални води, което води до помътняване и замърсяване на морската вода в района.

Откъде идва проблемът?

Съществува съмнение, че изпускането се извършва от съоръжения във вътрешността на страната.

Проблемът с разливането на фекалии е бил съобщаван от ресторантьори и в предишни години, твърдейки, че това се прави от околните жилищни сгради, пише още черногорската медия. ОЩЕ: Искате да пътувате до Гърция с електромобил? Вижте строгите изисквания на властите

Опасност за здравето и околната среда

Имайки предвид потенциалната опасност за околната среда и човешкото здраве, е необходимо възможно най-скоро да се извърши проверка на въпросния обект и да се предприемат мерки и действия в рамките на вашата компетентност“, се казва в писмото на държавното предприятие в Черна гора, което отговаря за управлението, защитата и стопанисването на цялата крайбрежна зона на страната - Maritime Dobr. Общинска инспекция е отишла на мястото на инцидента. ОЩЕ: Внимавайте лятото в Гърция: 30 евро глоба за отворен прозорец на колата

 

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Черна гора плаж фекални води замърсяване Будва туризъм
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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